 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Aktuelle Ergebnisse und Tabellen aus Hamburg: klickt euch rein!

FuPa Hamburg präsentiert euch das Fußball-Wochenende in der Hansestadt mit allen Spielen, Tabellen und Ergebnissen sowie einigen interessanten Duellen für das gesamte Wochenende.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bitterer Abend für HT16.
Bitterer Abend für HT16. – Foto: Oliver Utesch

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Eine Auswahl von Spielen am Freitag, 10. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
0
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
3
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
2
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
SC Poppenbüttel
SC PoppenbüttelPoppenbüttel
TSC Wellingsbüttel
TSC WellingsbüttelWellingsbütt
0
4
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
4
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:15 Uhr
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
0
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SC Ellerau
SC EllerauSC Ellerau
Hoisbütteler SV
Hoisbütteler SVHoisbüttel
3
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg II
SC Europa Hamburg
SC Europa HamburgSC Europa HH
2
5
Abpfiff

____

Eine Auswahl von Spielen am Samstag, 11. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
2
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
4
1

Gestern, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker II
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
1
3
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
1
1
Abpfiff

Gestern, 13:30 Uhr
TuS Borstel-Hohenraden
TuS Borstel-HohenradenTuS Borstel
TuS Appen
TuS AppenTuS Appen
2
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiss Eimsbüttel
SV Grün-Weiss EimsbüttelGW Eimsbütt. II
Bahrenfelder SV 19
Bahrenfelder SV 19BSV 19
4
1
Abpfiff

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Eine Auswahl von Spielen am Sonntag, 12. April 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Heute, 17:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV
0
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
1
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
1
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Moorreger SV
Moorreger SVMoorreger SV
Rissener SV
Rissener SVRissener SV
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Lauenburg
FC LauenburgFC Lauenburg
VfL Grünhof-Tesperhude
VfL Grünhof-TesperhudeGrün-Tesperh
-
-
§ Urteil

Heute, 12:15 Uhr
FC Veddel United
FC Veddel UnitedVeddel Unt
SV Wilhelmsburg
SV WilhelmsburgSV Wilhelmsb
5
3
Abpfiff

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