»Aktuelle Entwicklung im Amateurfußball halten wir für problematisch«

Der SV Arnbruck ist ein Verein, der seit vielen Jahren eine engagierte Jugendarbeit betreibt und Nachwuchsmannschaften sogar schon in der Bezirksoberliga hatte. Die besten Eigengewächse der Grün-Weißen wie etwa Christian Mühlbauer und Daniel Gschwendtner , die beide zu den Stützen des Landesligisten SpVgg Lam gehören, sind höherklassig aktiv, dennoch zählte der Klub jahrelang zum Inventar der Kreisklasse Regen, in der die Zellertaler 2022 Vizemeister wurden. Im vergangenen Sommer musste der SVA allerdings nach elf Jahren zurück in die A-Klasse und hat auch dort einen harten Stand.

Nach 13. Spieltagen belegen Emberger, Hermann & Co. nur den achten Rang und der Zug nach vorne war bereits nach ein paar Wochen abgefahren. Für die Probleme gibt es Gründe. Stammkräfte wie Sebastian Müller und Marco Bauer mussten ihre Schuhe wegen schwerwiegenden Verletzungen an den Nagel hängen. Kreativspieler Mirko Sturm spielt aktuell nur noch im Reserve-Team. Torhüter Alexander Offermanns hat eine Pause eingelegt und Jakob Schröder zog sich in der Endphase der Vorsaison einen Mittelfußbruch zu, der ihn immer noch außer Gefecht setzt. In den ersten Partien fehlten dann zusätzlich noch wichtige Akteure wie Ex-Landesligamann Alexaner Herzog, Dauerbrenner Christoph Schrötter und Abwehrchef Jonas Muhr.







"Im Sommer haben wir ganz bewusst einen Umbruch eingeleitet. Im Vergleich zur Vorsaison mussten wir den Wegfall mehrerer Leistungsträger und Stammspieler verkraften. Angesichts dieser Situation haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Kader intern zu verstärken – mit Spielern aus unserer zweiten Mannschaft sowie Talenten aus der A-Jugend. Wir wollen nicht dem Trend folgen, externe und kostspielige Spieler zu verpflichten. Unser Team besteht derzeit ausschließlich aus Spielern aus Arnbruck. Bis auf den Trainer ist niemand extern. Die aktuelle Entwicklung im Amateurfußball – insbesondere die hohen Summen, die bereits in der Kreisklasse gezahlt werden, nur um den Klassenerhalt zu sichern – halten wir für problematisch. Dabei gerät häufig die eigene Jugend und die Identität des Vereins in den Hintergrund. Diesem Weg wollen wir nicht folgen", verrät Abteilungsleiter Jonas Muhr.





