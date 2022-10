Aktuelle Bilanz des SV Prackenbach

Der Start des SV Prackenbach verlief holprig, den am ersten Spieltag kassierte man beim Aufstiegsanwärter SV Bischofsmais eine deutliche 5:1 Niederlage. Den ersten dreier holte man dann durch einen 4:1 Heimsieg gegen den 1.FC Viechtach. Im nächsten Auswärtsspiel beim SV Habischried war mehr drinnen gewesen, den in Halbzeit eins hätte man durch die Viellzahl an Möglichkeiten die Partie für sich entscheiden können, aber es gab eine 4:1 Niederlage. Beim folgenden Heimspiel gegen die Spvgg Patersdorf war man ziemlich Ersatzgeschwächt, aber trotzdem wär ein Punkt drinnen gewesen. Am Ende musste man sich mit 2:3 geschlagen geben. Einen nie gefährdeten 0:3 Auswärtserfolg landete man in Folge beim TSV Bodenmais. Unerwartet, aber die SG Innernzell/Schöfweg 2 sorgte durch einen 1:4 Sieg beim SV Prackenbach für eine faustdicke Überraschung. Bei der Spvgg Kirchdorf Eppenschlag führte man mit 0:2, musste sich allerdings mit einem 2:2 zufrieden geben, wobei das auch ein gutes Resultat ist. Einen furiosen Auftritt gab es gegen den SV Arnbruck. - Jira Radim erzielte dabei zwei Buden, und Martin Slajs ebenfalls und Fabio Saba vollbrachte dann den 6:3 Heimsieg. Es folgte das Spiel im Frauenauer Museumsstadion. Es gab einen 0:4 Sieg für den SV Prackenbach. - Jira Radim und Jan Micka jeweils mit Doppelpack. Im darauf folgenden Spiel im eigenen Stadion versiebte man gegen den SV Lalling in der ersten Halbzeit eine Viellzahl an Möglichkeiten und musste eine 1:5 Packung hinnehmen. Bei der Partie gegen die SG Gotteszell/Teisnach zeigte Prackenbach große Moral, trotz 0:1 Gästeführung in Halbzeit eins. Jeder kämpfte in Halbzeit zwei und es war ein ganz anderes Auftreten als in den ersten 45 Minuten. - Jira Radim erzielte in Halbzeit zwei Hattrick. Mit 3:2 konnte der SV Prackenbach wichtige drei Punkte einfahren.