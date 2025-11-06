Aktuell wenig konkurrenzfähig: SE Freising verpasst Kreispokalfinale

Der SE Freising ist im Halbfinale des Toto-Pokals Donau/Isar an Kreisligist Berglern gescheitert. Das Team war mit dem letzten Aufgebot angereist.

Freising – Es bleibt dabei: Wirklich konkurrenzfähig sind die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising aktuell nicht. Nun setzte es auch noch den nächsten Nackenschlag: Die nachgeholte Halbfinalpartie im Toto-Pokal Donau/Isar beim Kreisligisten SV Eintracht Berglern verloren die Lerchenfelder mit 0:1 (0:0).

Es gibt da diesen Film mit Daniel Day-Lewis, „Der letzte Mohikaner“ aus dem Jahr 1992. So ähnlich fühlen sich derzeit die Fußballer des SE Freising. Nur noch 16, zum Teil jedoch nicht wirklich spielfitte Kicker waren es, die die Fahrt zum Pokal-Halbfinale nach Berglern angetreten hatten. Der Rest beziehungsweise Teile der anwesenden Mannschaft: verletzt, angeschlagen und krank. Das letzte Aufgebot reckte und streckte sich, doch es sollte nicht reichen. Die Lerchenfelder konnten sich im Pokal kein Selbstvertrauen für die Liga holen, wo der SEF nur Rang zehn belegt. „Aktuell reicht es leider nicht“, lautete die nüchterne Bilanz von Coach Heiko Baumgärtner.

Parallelen zum Punktspielbetrieb

Vor allem im ersten Durchgang setzte sich das fort, was zuletzt im Punktspielbetrieb das Bild geprägt hatte: Freising spielte gefällig, Freising hatte aber vor dem Tor seine Probleme und vergab fast schon fahrlässig seine guten Möglichkeiten. Zunächst traf Youngster Johannes Grubmüller aus fünf Metern das Gehäuse nicht, und dann verfehlte auch noch Routinier Michael Schmid aus ähnlicher Position das Ziel.

SEF gerät in Unterzahl in Rückstand

Nach dem Seitentausch ging die Misere weiter. Der SEF traf zweimal Aluminium und geriet am Ende in Unterzahl in Rückstand: Nach einer Zeitstrafe gegen Maximilian Schaar (83.) wegen eines Foulspiels kombinierte Berglern geschickt, und Thomas Schmid stellte auf 1:0 (84.). Zwar warfen die Lerchenfelder in der Schlussphase alles nach vorne, schafften jedoch nicht mehr den Ausgleich. „Glückwunsch an Berglern für den leidenschaftlichen Kampf“, gratulierte Trainer Baumgärtner artig. „Bei uns war das heute das letzte Aufgebot.“