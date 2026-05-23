– Foto: Spvgg Aldingen

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison steht die Spvgg Aldingen uneinholbar an der Tabellenspitze der Frauen-Regionenliga, Staffel 4. Nach dem Erfolg in der vergangenen Saison als Meister der Bezirksliga marschiert das neu formierte Team direkt weiter nach oben in die Landesliga. Das Trainerduo Anna-Lena Keller und David Klemm blickt stolz auf eine disziplinierte Spielzeit zurück, richtet den Fokus vor den großen Feierlichkeiten jedoch zunächst auf das anstehende Pokalfinale.

Die Fußballerinnen der Spvgg Aldingen haben den Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht. Nach 20 absolvierten Partien weist das Team eine Bilanz von 16 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage auf. Mit 51 Punkten und einem Torverhältnis von 84:20 ist die Mannschaft an der Spitze nicht mehr einzuholen. Der direkte Verfolger, die TSG Wittershausen, liegt mit 42 Punkten (12 Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen, 48:26 Tore) bereits entscheidend zurück.

Die Gewissheit brachte das jüngste Match in der Fremde, wie Trainerin Anna-Lena Keller gegenüber FuPa berichtet: „Natürlich haben wir die Momente zusammen gefeiert und genossen. Eine Meisterschaft ist für alle immer etwas ganz Besonderes. Vor allem, als bei unserem letzten Auswärtsspiel in Grafenau feststand, dass uns die Meisterschaft dieser Saison nicht mehr genommen werden kann. Aktuell verschieben wir jedoch unsere Aufstiegsfeier noch, da wir im Pokalfinale stehen und den Fokus darauf legen, um auch diesen Erfolg feiern zu können. Und wer weiß, vielleicht schaffen es unsere Herren auch bald, die Meisterschaft zu sichern – dann feiern wir alle groß zusammen.“

Vom Aufsteiger zum unaufhaltsamen Champion

Dass der Durchmarsch in dieser Form gelingen würde, war im Sommer keineswegs abzusehen, da sich die Struktur des Kaders stark verändert hatte. Nach dem vorangegangenen Erfolg eine Etage tiefer stapelte das Trainerteam zunächst tief und setzte auf eine schrittweise Entwicklung im neuen Umfeld. Trainer David Klemm blickt auf die anfänglichen Erwartungen zurück: „Nein, mit dem Titelgewinn haben wir vor der Saison nicht direkt gerechnet. Allerdings lautete vor Rundenbeginn unser Saisonziel, mindestens unter den Top 4 unterzukommen. Wir waren eine neu formierte Mannschaft, mussten uns erst alle richtig kennenlernen, wollten aber den Schwung als Meister der Bezirksliga mitnehmen.“

Konstanz und personelle Verstärkungen als Fundament

Der Schlüssel zum erneuten Erfolg lag primär in einer bemerkenswerten Stabilität über Monate hinweg sowie einer gezielten Verbreiterung des Aufgebots vor dem ersten Spieltag. Die Mannschaft entwickelte durch eine langfristige Serie von Erfolgen eine enorme mentale Stärke.

„Wir haben vor Saisonstart unseren Kader sowohl vergrößern als auch nochmals qualitativ verstärken können. Das hilft jeder Mannschaft ungemein. Für uns ausschlaggebend war die konstante und disziplinierte Leistung in Verbindung mit der Qualität unserer Mädels. Wir haben in den vergangenen zwei Saisons insgesamt nur ein Rundenspiel verloren. Das bringt selbstverständlich ein großes Selbstbewusstsein mit sich“, analysiert Anna-Lena Keller die sportlichen Vorzüge des Ensembles.

Ein ausgeprägter Teamgeist und taktische Flexibilität

Neben der statistischen Dominanz von 84 erzielten Treffern zeichnet sich die Meistermannschaft durch ein harmonischer Zusammenhalt aus. Für das Trainerteam bietet der Kader zudem ein hohes Maß an taktischer Variabilität auf dem Rasen, da viele Akteurinnen flexibel einsetzbar waren. David Klemm hebt die spezifischen Stärken der Auswahl hervor: „Unsere Stärken liegen im Zusammenhalt. Hier unterstützen sich alle, sowohl im Training als auch im Spiel. Zusätzlich können viele Spielerinnen mehrere Positionen spielen, was uns als Trainerteam die Aufgaben deutlich vereinfacht.“