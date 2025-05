»Aktuell tut es weh«, eine offene Rechnung - und ein Märchen?

Es ist - allen voran für Kirchberg im Wald und Frauenbiburg - aus niederbayerischer Sicht keine einfache Phase in der Frauen-Bayernliga. Der Klassenerhalt rückt für beide Teams in immer weitere Ferne. Insgesamt würde ein Erfolgserlebnis beiden gut tun. Der 17. Spieltag hätte da eine besondere Geschichte parat: "Kiabea" tritt gegen Tabellenführer Fürth an, könnte mit einem Erfolg sich etwas Gutes tun - und auch dem Bezirksrivalen Ruderting, der somit näher an den Spitzenreiter heranrücken könnte.