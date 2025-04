Aktuell wird die Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn in Arnstadt von Katzen statt Fußballern "benutzt". – Foto: Marcel Junghanns

Aktuell nur ein Katzenjammer Die Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn in Arnstadt, einst ein lebendiger Schauplatz des DDR-Fußballs, ist seit mittlerweile 15 Jahren sich selbst überlassen. Einzig ein paar Kätzchen sind aktuell die Heimat der historischen Fußballstätte.

Doch nun hauchen Groundhopper dem Stadion neues Leben ein: Mit viel Eigeninitiative und Leidenschaft bereiten sie das Gelände für ein einmaliges Revival-Spiel vor, dass die glorreichen Zeiten des ostdeutschen Fußballs wieder aufleben lassen soll.

Die Idee, die traditionsreiche Manfred-von-Brauchitsch-Kampfbahn in Arnstadt ein letztes Mal für ein Fußballspiel zu reaktivieren, geisterte schon seit Jahren durch die Köpfe vieler Fußball-Romantiker. Doch erst durch das Engagement mehrerer idealistischer Groundhopper nahm das Projekt konkrete Formen an. Einer von ihnen ist Marcel Junghanns, FuPa-Fotograf und leidenschaftlicher RWE-Fan. Er träumte bereits während der Corona-Zeit davon, auf dem geschichtsträchtigen Gelände noch einmal ein Spiel zu erleben: „Während der Corona-Zeit war ich selbst immer wieder mal an der Kampfbahn vor Ort und habe davon geträumt, dass dort noch ein letztes Mal ein Spiel stattfinden würde.“ Gemeinsam mit Jan Massarczyk, der bereits ähnliche Revival-Projekte in Meerane und Riesa erfolgreich umsetzte, und durch die entscheidende Vernetzung mit Christian Igel vom SV 09 Arnstadt, konnte das Vorhaben in Bewegung gebracht werden. Unterstützung kam zudem schnell vom Vereinsvorstand, allen voran Nick Schumacher, der mit seiner Familie tatkräftig mithilft.

– Foto: Marcel Junghanns

Auch wenn Junghanns selbst keine persönliche sportliche Vergangenheit mit der Kampfbahn verbindet, fasziniert ihn die Einzigartigkeit des Stadions. Besonders die alte Holztribüne, die einst eine Gaststätte beherbergte und heute von Katzen bewohnt wird, die vom örtlichen Tierschutz betreut werden, verleiht dem Ort einen unvergleichlichen Charme. Eine solche Konstruktion ist in Thüringen nahezu einmalig und weckt nostalgische Gefühle bei Fußballliebhabern aus nah und fern. „Die Besonderheit ist sicherlich die Geschichte der Kampfbahn und ihre alte Holztribüne mit einer nach wie vor stabilen Holzkonstruktion – so etwas gibt es in Thüringen kaum noch“, erklärt Junghanns. >> GALERIE DER MANFRED-VON-BRAUCHITSCH-KAMPFBAHN

Spiel noch dieses Jahr!? Ziel des Projekts ist ein großes Abschiedsspiel noch in dieser Saison. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Der von Müll und Wildwuchs überzogene Platz wurde bereits mehrfach gereinigt, das Gras gemäht und erste Unebenheiten beseitigt. Dennoch bleibt die Platzaufbereitung eine große Herausforderung, bei der weiterhin viele helfende Hände und materielle Unterstützung gefragt sind. Kontakte zu Bauhof und Stadtverwaltung bestehen bereits. Auch die organisatorischen Rahmenbedingungen, wie Sicherheitskonzept und Parkplatzlösungen, sind weitestgehend geklärt. Konkrete Planungen zum Spiel, einschließlich eines möglichen Gegners und eines Termins, existieren bereits – doch diese sollen erst öffentlich gemacht werden, sobald der Platz endgültig bespielbar ist. Dann wollen der SV 09 Arnstadt und der Kanal „Lost Ground Hop“ das Datum offiziell verkünden und hoffentlich viele Zuschauer an diesen besonderen Ort locken.

– Foto: Marcel Junghanns