»Aktuell keine Ansprüche in punkto Landesliga-Rückkehr« Neutraubling ist in der Bezirksliga wieder in Schlagdistanz – und will mit aller Macht die Liga halten

Mit einem ganz wichtigen 5:1-Sieg gegen die SpVgg Ziegetsdorf verabschiedete sich der TSV Wacker 50 Neutraubling vorigen Sonntag in die Winterpause. Die Partie fand auf dem Kunstrasenplatz des BSC Regensburg statt. „Wir kamen auf dem ungewohnten Geläuf gut zurecht, haben insgesamt verdient gewonnen“, berichtet Alexander Eirich, der Abteilungsleiter des TSV, der aufgrund von Personalmangel auch selbst immer wieder in die Bresche springen muss.

Die Mannschaft des TSV musste sich im Sommer nach nur einer Saison wieder aus der Landesliga Mitte verabschieden. Fast der gesamte Kader verließ den Verein, zudem wurde André Kleinknecht wenige Spieltage vor Ende der Saison 2021/22 freigestellt. Auch Co-Trainer Torsten Seufert blieb nicht mit an Bord des TSV-Schiffes. „Nach dem Abstieg mussten wir innerhalb weniger Wochen einen komplett neuen Kader zusammenstellen. Der neue Coach Marc Müller hatte mit seinem Co-Trainer Marcel Scherl die Aufgabe, aus den vielen Neuzugängen eine Mannschaft zu formen. Das ist den beiden gut gelungen“, attestiert Eirich, der natürlich mit der Punktausbeute alles andere als zufrieden ist. „In vielen Spielen stimmte die Leistung, nur das Ergebnis nicht. Knappe, vermeidbare Niederlagen gab es einige. Wir sind nun froh und glücklich, dass wir uns mit dem eminent wichtigen Dreier gegen Ziegetsdorf in die Winterpause haben begeben dürfen. Nun heißt es Kraft zu tanken, Verletzungen auszukurieren, um am 18. März im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Rieden voll da zu sein.“

Nach 19 von 30 Partien hat der Landesliga-Absteiger aktuell 19 Zähler (4/4/11 bei 26:50 Toren) auf der Habenseite. Der Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsrang beträgt für den Tabellen-Vierzehnten drei Punkte. Das rettende Ufer ist fünf Zähler entfernt. Der Sieg gegen Ziegetsdorf war doppelt wichtig, weil ausgerechnet die SpVgg mit seinen 21 Punkten das Schlusslicht der Nichtabstiegs-Region bildet. „Wir haben nun alles selbst in der Hand, wollen nach dem Winter mit einer guten Restrückrunde unser Ziel, den Liga-Verbleib, festzurren“, so Eirich, der ein turbulentes Jahr hinter sich hat.

Vollstes Vertrauen hat der 29-jährige Spartenleiter zu seinem Trainerduo. „Marc Müller ist auch außerhalb seines Arbeitsfeldes als Trainer sehr engagiert. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Auch die Zusammenarbeit mit Marcel Scherl als spielender Co-Trainer läuft hervorragend. Zudem ist Marcel als Spieler auf dem Feld mit seiner Erfahrung für die junge Mannschaft sehr wichtig. Die beiden sind engagiert, das Training ist top, auch die taktische Ausrichtung.“ Eirich ist sicher, dass der Klassenerhalt nicht nur angepeilt, sondern auch erreicht wird. An höhere Ziele denkt er nicht: „Natürlich war das Jahr in der Landesliga toll und natürlich strebt jeder Sportler nach Höherem. Aber aktuell sind wir sicher nicht in der Lage, um Ansprüche in punkto Landesliga-Rückkehr anmelden zu können. Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, die es zu formen gilt. Das dauert seine Zeit.“

Eirich ist als Ur-Neutraublinger auch wichtig, dass die eigene Jugendarbeit wieder Früchte tragen wird. „Die letzten Jahre wurden unsere Talente immer wieder von anderen Vereinen abgegriffen. Das soll sich ändern. Vor allem in der aktuellen B-Jugend, die von Christian König und Hussi Hasanov trainiert wird, ist einiges an Potenzial vorhanden.“ Die derzeitige A-Jugend geht übrigens in einer Spielgemeinschaft mit Obertraubling an den Start. Die U17 ist hingegen eigenständig.

Im Frühjahr kommen wichtige Aufgaben auf die beiden Herrenteams zu. Die Erste soll den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen. Die Zweite ist in der A-Klasse 2 derzeit Letzter mit sechs Punkten aus 14 Partien. Das rettende Ufer ist jedoch nur vier Punkte entfernt. Alles ist möglich. Und in den nächsten Jahren sollen wieder mehr Eigengewächse in den beiden Mannschaften zu finden sein.