Aktivendebüt bei FV Budenheim

Am Sonntag traf die Budenheimer Zweite auf die aufstiegsambitionierten Jungs von UDP Mainz. Budenheim musste eine angespannte Personaldecke kompensieren und bot sogar die Torwärte Niklas Drost (A-Jugend, Aktivendebüt), Patrick Stroh und Jonas Brunn als Feldspieler auf. Auch Patrick Wilhelm (A-Jugend) kam zu seinem ersten Einsatz bei den Aktiven. Trotz der Schwierigkeiten startete das Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften ließen den Ball gut laufen, neutralisierten sich aber im Mittelfeld. Dadurch ergab sich bis zum Budenheimer Führungstreffer in der 19. Minute durch Kagan Yanardag, der eine Flanke von Tim Heinz gut verarbeiten konnte, keine klare Torchance. UDP antwortete mit dem Ausgleich in der 25. Minute durch Nasiri, der eine gut gespielte Standardsituation veredelte. Bis zur Halbzeit und 20 Minuten danach veränderte sich das Bild eines durch wenig Tiefe geprägten Spieles im Mittelfeld wenig. Der Wendepunkt der Partie fand sich in der 73. Minute, als Brunn bei einer Dreifachchance zwei Mal die Latte traf. Doch anstatt selbst in Führung zu gehen, lief Budenheim in den direkten Konter. An dessen Ende erzielte Mesquita in der 74. Minute das 2:1 für UDP. Budenheim rückte danach auf und drückte auf den Ausgleich. Dies ermöglichte gute Chancen auf beiden Seiten, die allerdings bis zum Abpfiff keine weiteren Tore auf sich folgen ließen. Ein Unentschieden wäre das verdientere Ergebnis gewesen. Betrachtet man zusätzlich die Personalsituationen gegen einen starken Gegner, können die Budenheimer Jungs trotz der Niederlage Stolz auf ihre Leistung sein.

Am Sonntag, dem 23.10.2022 wartet das nächste Heimspiel. Um 12:30 Uhr ist Anpfiff im nächsten Topspiel gegen Croatia Mainz.