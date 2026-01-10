Aktiven-Turnier in Oberbrüden verspricht einen langen Fußballsonntag

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der TSV Oberbrüden richtet am morgigen Sonntag sein traditionelles Aktiven-Turnier in der Sporthalle in Oberbrüden aus. Nach dem bereits absolvierten AH-Turnier richtet sich der Fokus nun klar auf die Herrenmannschaften. Ein umfangreicher Spielplan, zwei unterschiedlich große Gruppen und ein kompletter K.-o.-Block sorgen für einen Hallenfußballtag, der sich über mehr als sechs Stunden erstreckt. Der TB Beinstein reist dabei als Titelverteidiger an, nachdem er im vergangenen Jahr das Turnier mit seiner zweiten Mannschaft gewinnen konnte.

>>> Hier geht es zum Spielplan des Aktiven-Turniers. Rahmenbedingungen eines kompakten Turniertages

Gespielt wird mit einer Spielzeit von zehn Minuten pro Partie. Der Turniertag beginnt um 12 Uhr mit den Gruppenspielen und endet erst mit dem Finale um 18:08 Uhr. Der Modus verbindet eine ausgedehnte Vorrunde mit anschließenden Viertelfinals, Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Endspiel. Für die Mannschaften bedeutet das eine Mischung aus Ausdauer, Konzentration und der Fähigkeit, auch in der K.-o.-Phase sofort präsent zu sein.

Gruppe A mit Titelverteidiger und Gastgeber

Die Gruppe A ist mit sechs Mannschaften deutlich größer und bildet den Schwerpunkt der Vorrunde. Mit dem TB Beinstein steht der Sieger des vergangenen Jahres im Mittelpunkt. Der Titelverteidiger trifft unter anderem auf den TSV Oberbrüden als Gastgeber, den FC Winnenden, die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II, die SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II sowie den Großen Alexander Backnang II. Die Vielzahl an Begegnungen erhöht die Bedeutung jedes einzelnen Spiels, da Punktverluste schwerer zu kompensieren sind. Besonders das direkte Duell zwischen TB Beinstein und TSV Oberbrüden um 15:18 Uhr verspricht hohe Aufmerksamkeit. Gruppe B als kompaktes Gegenstück

In der Gruppe B treten fünf Teams gegeneinander an. Der SV Allmersbach II, der SV Spiegelberg, der SV Unterweissach II, der TSV Oberbrüden II und der FC Oberrot kämpfen um die vier Plätze, die zum Einzug in die Viertelfinals berechtigen. Durch die geringere Gruppengröße ist die Ausgangslage übersichtlich, gleichzeitig bleibt kaum Raum für Fehler. Bereits zum Auftakt um 12:11 Uhr greift die zweite Mannschaft des Gastgebers gegen den SV Allmersbach II ins Geschehen ein.