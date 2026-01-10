Aktiven-Turnier in Oberbrüden verspricht einen langen Fußballsonntag

Der TSV Oberbrüden richtet am morgigen Sonntag sein traditionelles Aktiven-Turnier in der Sporthalle in Oberbrüden aus. Nach dem bereits absolvierten AH-Turnier richtet sich der Fokus nun klar auf die Herrenmannschaften. Ein umfangreicher Spielplan, zwei unterschiedlich große Gruppen und ein kompletter K.-o.-Block sorgen für einen Hallenfußballtag, der sich über mehr als sechs Stunden erstreckt. Der TB Beinstein reist dabei als Titelverteidiger an, nachdem er im vergangenen Jahr das Turnier mit seiner zweiten Mannschaft gewinnen konnte.
Rahmenbedingungen eines kompakten Turniertages
Gespielt wird mit einer Spielzeit von zehn Minuten pro Partie. Der Turniertag beginnt um 12 Uhr mit den Gruppenspielen und endet erst mit dem Finale um 18:08 Uhr. Der Modus verbindet eine ausgedehnte Vorrunde mit anschließenden Viertelfinals, Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Endspiel. Für die Mannschaften bedeutet das eine Mischung aus Ausdauer, Konzentration und der Fähigkeit, auch in der K.-o.-Phase sofort präsent zu sein.
Gruppe A mit Titelverteidiger und Gastgeber
Die Gruppe A ist mit sechs Mannschaften deutlich größer und bildet den Schwerpunkt der Vorrunde. Mit dem TB Beinstein steht der Sieger des vergangenen Jahres im Mittelpunkt. Der Titelverteidiger trifft unter anderem auf den TSV Oberbrüden als Gastgeber, den FC Winnenden, die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II, die SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II sowie den Großen Alexander Backnang II. Die Vielzahl an Begegnungen erhöht die Bedeutung jedes einzelnen Spiels, da Punktverluste schwerer zu kompensieren sind. Besonders das direkte Duell zwischen TB Beinstein und TSV Oberbrüden um 15:18 Uhr verspricht hohe Aufmerksamkeit.
Gruppe B als kompaktes Gegenstück
In der Gruppe B treten fünf Teams gegeneinander an. Der SV Allmersbach II, der SV Spiegelberg, der SV Unterweissach II, der TSV Oberbrüden II und der FC Oberrot kämpfen um die vier Plätze, die zum Einzug in die Viertelfinals berechtigen. Durch die geringere Gruppengröße ist die Ausgangslage übersichtlich, gleichzeitig bleibt kaum Raum für Fehler. Bereits zum Auftakt um 12:11 Uhr greift die zweite Mannschaft des Gastgebers gegen den SV Allmersbach II ins Geschehen ein.
Viertelfinals als erste Zäsur
Ab 16:44 Uhr beginnt mit den Viertelfinals die entscheidende Phase des Turniers. Hier treffen die besten vier Mannschaften der Gruppe A auf die entsprechend platzierten Teams aus Gruppe B. Der Modus ist klar: Ein Spiel, zehn Minuten, keine zweite Chance. Bereits in dieser Runde kann der Titelverteidiger auf starke Konkurrenz treffen, während Außenseiter die Möglichkeit haben, sich mit einem Erfolg ins Rampenlicht zu spielen.
Halbfinals und Finalblock am frühen Abend
Die beiden Halbfinals sind für 17:32 Uhr und 17:44 Uhr angesetzt. Hier verdichtet sich der Turnierverlauf endgültig. Die Sieger ziehen ins Finale ein, das um 18:08 Uhr den Abschluss bildet. Dazwischen wird um 17:56 Uhr noch Platz drei ausgespielt. Für die Mannschaften bedeutet diese Phase maximale Anspannung, da nach einem langen Turniertag jede Aktion über Podest oder Enttäuschung entscheidet.
Rückblick auf das AH-Turnier
Bereits am gestrigen Freitagabend wurde in Oberbrüden das AH-Turnier ausgetragen. In einem großen Gruppenmodus setzte sich der SV Allmersbach durch und gewann das Finale mit 3:0 gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Der SV Steinbach belegte nach einem 2:0 gegen den FV Sulzbach/Murr den dritten Platz. Damit bildete das AH-Turnier den sportlichen Auftakt zu einem Wochenende, das mit dem Aktiven-Turnier am morgigen Sonntag seinen Höhepunkt erreichen soll.