„AKTIVE ZULETZT ERFOLGREICH“

Nachdem die erste Torchance den Gästen gehörte- Gäste- Kapitän Joshua Gehrig schoss knapp am linken Pfosten vorbei-, gelang es dem FCU in der Folge, Sicherheit in das Spiel zu bringen und für erste gefährliche Szenen zu sorgen. Einen wuchtigen Schuss von Nebojsa Simikic konnte Gästetorhüter Alexander Lustig in der 15. Minute um den Pfosten lenken. Kurz danach tauchte Marvin Heide gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, schoss aber knapp vorbei. Nach einem Steilpass von Nebojsa Simikic lief Zhelyazko Kalinov in der 26. Minute auf und davon, umkurvte den Höchstberger Keeper Alexander Lustig und schob zum verdienten 1:0 ein. Auf der Gegenseite geriet ein Rückpass zu kurz, Jan Czeilinger konnte jedoch gegen Jan Hafner parieren. In der 42. Minute erzielte Zhelyazko Kalinov mit einem schönen Schuss ins lange Eck das 2:0. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff spielte Kevin Herrmann einen mustergültigen Pass auf Nebojsa Simikic, welcher problemlos einschob. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits, sodass es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause ging.

Die Gäste aus Höchstberg-Tiefenbach spielten von Anfang an offensiv und stellten sich nicht hinten rein. Ihr offensives Pressing und kampfbetontes- jedoch zu jeder Zeit faires- Spiel machte es den Hausherren nicht einfach. Union wusste allerdings spielerisch zu überzeugen und nahm das Kampfspiel an. In der 55. Minute bediente Kevin Herrmann erneut Nebojsa Simikic, der jedoch deutlich über das Tor zielte. Fünf Minuten später prüfte Marcel Wodarz mit einem gefährlichen Fernschuss Alexander Lustig, der jedoch erneut parieren konnte. In der 66. Minute brachte Marvin Heide den Ball gefährlich auf das Tor, ein Höchstberger Verteidiger konnte gerade noch auf der Linie klären. Die Gäste agierten in der zweiten Halbzeit insgesamt etwas mutiger, ohne jedoch zu Großchancen zu kommen. In der 72. Minute war das Spiel endgültig entschieden. In der Schlussphase brachten die eingewechselten Spieler frischen Wind in die Partie und nach einer schönen Flanke von Leonardo Olivieri konnte sich Alexander Lustig erneut gegen einen Kopfball von Janis Alber auszeichnen. So endete das Spiel auch in der Höhe verdient mit 3:0.

Vielen Dank an Dominik Schwarz für die Unterstützung beim Erstellen des Spielberichts.