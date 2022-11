„AKTIVE SIEGT AUSWÄRTS“

Der FC Union Heilbronn gewann das Auswärtsspiel beim TSV Botenheim mit 3:1 und festigt durch den fünften Ligasieg in Serie den dritten Tabellenplatz. Allerdings wurde der Sieg teuer erkämpft, denn Marcel Wodarz verletzte sich an der Schulter und fällt wochenlang aus. Gute Besserung an dieser Stelle!

Der FC Union Heilbronn begann tonangebend, die erste Torannäherung hatte jedoch der TSV Botenheim: Nach einem Standard aus dem Halbfeld setzte sich Markus Braun im Sechzehner robust durch, schoss jedoch am langen Eck vorbei. Danach hatten die ADLER viel Ballbesitz, kombinierte ansehnlich und schafften es immer wieder, Lücken in die geordnete Defensive der Heimelf zu reißen. So auch in der 14. Minute, als Kevin Herrmann Marcel Wodarz bediente und dieser im Sechzehner zu Fall kam. Nebojsa Simikic verwandelte zur 1:0 Führung, allerdings schied Marcel Wodarz, der beim Foul unglücklich auf die Schulter gefallen war, mit einer schwerwiegenden Schulterverletzung aus. Für ihn kam Marvin Heide ins Spiel, der sogleich die nächste Großchance hatte: Nach einer scharfen Hereingabe von Stefan Gündisch nahm Marvin Heide den Ball perfekt mit, scheiterte jedoch an David Schauer im Tor des TSV. In der 30. Minute konnte der FCU erhöhen: Nach einem schönen tiefen Ball von Kevin Herrmann legte Elias Latic den Ball in die Mitte und der einlaufende Manuel Mahr erhöhte auf 2:0. Nebojsa Simikic per Kopf und Manuel Mahr aus dem Rückraum hatten weitere Chancen, doch die beste hatte Botenheim unmittelbar vor der Pause, als Marco Öhler zum Elfmeter antrat, diesen jedoch flach am Tor vorbeischoss.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Blitzstart für die ADLER: Von Leon Dobler im Tor lief der Ball über mehrere Stationen durch die eigene Reihen, bis Manuel Mahr auf dem rechten Flügel freigespielt wurde und Zhelyazko Kalinov die Hereingabe zum 3:0 verwerten konnte. Doch bereits in der 52. Minute meldete sich der TSV Botenheim zurück, als Jonas Rechkemmer einen abgewehrten Ball aus 20 Metern volley nahm und damit den Anschlusstreffer erzielen konnte. Der FCU zeigte sich keineswegs geschockt, zeigte weiterhin schöne Spielzüge und hätte durch Marvin Heide, dessen Kopfball knapp über das Tor ging, oder durch Stefan Gündisch, der knapp am langen Eck vorbeizielte, erhöhen und für die Entscheidung sorgen können. Weil zudem ein viertes Tor von Nebojsa Simikic aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde, blieb es bis zum Schluss spannend. Der TSV Botenheim blieb mit ihren Standards gefährlich, die der FCU jedoch mit Glück und Geschick verteidigen konnte, sodass es am Ende beim verdienten 3:1-Auswärtserfolg blieb.