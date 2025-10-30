 2025-10-30T09:37:45.468Z

Spielbericht

Aktive Mannschaft unterliegt der Spielvereinigung Umstadt mit 1:4

Kreisliga D Dieburg
FC Ueberau
SpVgg 1928 III
So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928 III
FC Ueberau
FC UeberauFC Ueberau
4
1

Die aktive Mannschaft musste sich am 12. Oktober der Spielvereinigung Umstadt mit 1:4 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte das Team über weite Strecken eine engagierte Leistung.

Bereits in der ersten Minute gelang unserer Mannschaft der Traumstart: Erwin P. brachte das Team früh mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit konnte das Ergebnis offen gestaltet werden – mit einem Spielstand von 1:1 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hielten die Aktiven lange gut dagegen, mussten jedoch nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren. Individuelle Fehler nutzte der Gegner konsequent aus und entschied die Partie schließlich mit 4:1 für sich.

Trotz des Ergebnisses zeigte die Mannschaft Einsatzwillen und Kampfgeist – darauf lässt sich aufbauen.

30.10.2025, 12:18 Uhr
Andreas RückertAutor