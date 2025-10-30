Aktive Mannschaft unterliegt der Spielvereinigung Umstadt mit 1:4

Die aktive Mannschaft musste sich am 12. Oktober der Spielvereinigung Umstadt mit 1:4 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte das Team über weite Strecken eine engagierte Leistung.
Bereits in der ersten Minute gelang unserer Mannschaft der Traumstart: Erwin P. brachte das Team früh mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit konnte das Ergebnis offen gestaltet werden – mit einem Spielstand von 1:1 ging es in die Pause.
In der zweiten Halbzeit hielten die Aktiven lange gut dagegen, mussten jedoch nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren. Individuelle Fehler nutzte der Gegner konsequent aus und entschied die Partie schließlich mit 4:1 für sich.
Trotz des Ergebnisses zeigte die Mannschaft Einsatzwillen und Kampfgeist – darauf lässt sich aufbauen.