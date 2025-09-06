Aktion junges Ehrenamt: Kennst Du einen Fußballhelden?

Moderne Helden gibt es selten, sagt man. Stimmt nicht, sagen wir! In den rund 1.700 wfv-Vereinen engagieren sich Tag für Tag unzählige Ehrenamtliche – unentgeltlich, selbstlos, und mit viel Herz für den Fußball. Um Danke zu sagen, verleihen der DFB und seine Landesverbände im Rahmen der Aktion Ehrenamt jährlich Preise. Während die Gewinner*innen des DFB-Ehrenamtspreises 2025 bereits feststehen, geht es für das junge Ehrenamt mit der Auszeichnung „Fußballheld*innen“ jetzt erst los!

Wer kann Fußballheld*in werden?

Die Auszeichnung richtet sich an junge Engagierte zwischen 18 und 30 Jahren, die sich besonders in der Jugendarbeit einsetzen. Gesucht werden vor allem Kinder- und Jugendtrainer*innen sowie Jugendleiter*innen mit herausragendem Einsatz in ihren Vereinen. Voraussetzung: Die Kandidaten müssen in der aktuellen Saison 2025/26 aktiv sein – eine Trainerlizenz ist nicht erforderlich.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Fußballheld*innen dürfen sich auf eine fünftägige Bildungsreise nach Spanien freuen, organisiert vom DFB-Kooperationspartner KOMM MIT. Erfahrene DFB-Referent*innen vermitteln vor Ort praxisnahes Wissen, das direkt in den Vereinsalltag übertragen werden kann. Ein Highlight: der Tagesausflug nach Barcelona inklusive Besuch des legendären Camp Nou.

Zusätzlich wird die Teilnahme für Lizenzinhaber*innen als Fortbildung zur Lizenzverlängerung anerkannt. Wer (noch) keine Lizenz besitzt, kann vor Ort das Kinder- oder Jugendtrainer*in-Zertifikat erwerben.

Jetzt bewerben oder jemanden vorschlagen

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Oktober 2025. Kennst Du einen Fußballhelden oder eine Fußballheldin? Dann reiche jetzt einen Vorschlag ein – oder bewirb Dich einfach selbst!

Bei der Auswahl werden sportliche, organisatorische und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt. Alle Infos sowie das Bewerbungsformular findet Ihr hier: www.dfb.de/ehrenamtspreis.