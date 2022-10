Aktag: „Im Winter werden wir noch mal zuschlagen“ Der Trainer des Rather SV bewertet die bisherige Landesliga-Saison seines Teams und kündigt personelle Verstärkung an.

Er ist rund einhundert Tage im Amt: Deniz Aktag wurde im Sommer neuer Trainer beim Rather SV. Und der Coach surft mit dem Fußball-Landesligisten auf der Erfolgswelle. Im Interview zieht der 40-Jährige eine erste Bilanz, nennt das Rather Erfolgsgeheimnis und spricht über die Kader-Veränderungen in der Winterpause – und seinen Wunsch nach einem Pokalsieg.