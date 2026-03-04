Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aksoy und Tökez verlängern bei Türk Gücü
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberligist FC Türk Gücü Breidenbach und Spielertrainer Burak Aksoy sowie Sezgin Tökez verlängern die Zusammenarbeit vorerst bis mindestens Sommer 2027 +++
Breidenbach. Fußball-Kreisoberligist FC Türk Gücü Breidenbach verlängert mit seinem Spielertrainer Burak Aksoy und dem spielenden Co-Coach Sezgin Tökez. Das verkündete der Club auf seinen sozialen Medien.