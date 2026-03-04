 2026-02-20T12:29:42.904Z

Aksoy und Tökez verlängern bei Türk Gücü

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberligist FC Türk Gücü Breidenbach und Spielertrainer Burak Aksoy sowie Sezgin Tökez verlängern die Zusammenarbeit vorerst bis mindestens Sommer 2027 +++

von Redaktion · Heute, 19:06 Uhr · 0 Leser
Burak Aksoy (re.) und Sezgin Tökez verlängern beim Fußball-Kreisoberligisten FC Türk Gücü Breidenbach. © FC Türk Gücü Breidenbach
Burak Aksoy (re.) und Sezgin Tökez verlängern beim Fußball-Kreisoberligisten FC Türk Gücü Breidenbach. © FC Türk Gücü Breidenbach

Breidenbach. Fußball-Kreisoberligist FC Türk Gücü Breidenbach verlängert mit seinem Spielertrainer Burak Aksoy und dem spielenden Co-Coach Sezgin Tökez. Das verkündete der Club auf seinen sozialen Medien.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.