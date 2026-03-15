Aksoy trifft doppelt, Sezgin Tökez hält Türk-Gücü-Sieg fest

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Teaser KOL NORD: +++ Kreisoberliga: Breidenbach mischt nach 2:1 gegen Michelbach weiter im Rennen um die Gruppenligarelegation mit. Drei Platzverweise nach Großseelheims spätem Siegtor gegen Dreihausen +++
Marburg-Biedenkopf. Während Eintracht Stadtallendorf II in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit dem nächsten Kantersieg in Siebenmeilen-Stiefeln Richtung Meisterschaft marschiert, mischt der FC Türk Gücü Breidenbach dank eines 2:1-Heimsieg gegen Michelbach weiterhin im Rennen um die Gruppenliga-Relegation mit. Den glückverheißenden zweiten Platz verteidigte der SV Großseelheim, der Dreihausen durch ein Tor in der turbulenten Nachspielzeit 2:1 bezwang.