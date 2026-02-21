Aksoy: "Die Mannschaft ist jung, lernwillig und charakterstark" Der TSV Safakspor Oberhausen steht nach 18 Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit elf Punkten Rückstand auf die Spitze steht eine mögliche Meisterschaft allerdings noch in weiter Ferne. von Tristan Benten · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Safakspor spielt eine starke Saison – Foto: Michael Werner

Beim TSV Safakspor Oberhausen läuft es in der aktuellen Spielzeit wieder besser als noch in der vergangenen Saison. Mit 33 Punkten nach 18 absolvierten Partien steht die Mannschaft von Cheftrainer Tuncay Aksoy auf dem sechsten Tabellenplatz und gehört somit zur Spitzengruppe der Liga. Der Übungsleiter teilte seine Gedanken zur Vorbereitung und nannte die Ziel für die Rückrunde.

Perfekter Start in das neue Jahr Aus den zwei Testspielen der Wintervorbereitung fuhr der TSV einen klaren 5:1-Sieg gegen die DJK Vierlinden ein, musste sich allerdings auch deutlich mit 0:6 gegen Fatihspor Mülheim geschlagen geben. "Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Start ins Jahr 2026. Die Vorbereitung war intensiv und zielgerichtet, die Jungs haben sehr konzentriert gearbeitet und gut mitgezogen. Man merkt, dass die Mannschaft immer besser zusammenwächst", erklärte Aksoy. Im Hinblick auf die ersten zwei Pflichtspiele der Rückrunde ergänzte er: "Auch in der Meisterschaft konnten wir das Gelernte bereits auf den Platz bringen. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, an denen man arbeiten muss, aber die Entwicklung stimmt – und das ist für mich das Wichtigste." Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 siegte Safakspor knapp mit 2:1 gegen Glück-Auf Sterkrade. Am darauffolgenden Spieltag lief es sogar noch besser für die Mannschaft von Aksoy - gegen den SV Adler Osterfeld siegte sein Team deutlich mit 5:0.

Mit 33 Zählern gehört der TSV zu dem oberen Tabellendrittel. Der Aufstieg liegt mit elf Zählern Rückstand auf die Spitze zwar noch in weiter Ferne, allerdings legt der Übungsleiter der Oberhausener den Wert auch auf andere Aspekte. "Unser klares Ziel ist es, konstant unsere Leistung abzurufen und uns weiter oben in der Tabelle festzusetzen - mindestens Platz vier ist das, was wir anpeilen. Darüber hinaus geht es mir vor allem um die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft: stabiler auftreten, mutiger Fußball spielen und als Team weiter reifen. Wenn wir unsere Prinzipien durchziehen, ist noch einiges möglich", verriet der 46-Jährige. Klare Vorstellung des Auftretens Der optimale Rückrundenauftakt lässt für Safakspor weiterhin viele Optionen offen. Nur fünf Punkte Rückstand sind es auf den gewünschten vierten Rang. Doch für den Übungsleiter des TSV ist nicht nur die Tabelle von Bedeutung, sondern auch das Auftreten seiner Mannschaft in den einzelnen Spielen.