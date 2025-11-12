Akrobat Niklas Heizmann trifft gleich zwei Mal per Fallrückzieher

Die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal schlägt den FC Wittlingen im Nachholspiel mit 4:2. Die Gäste liefern eine starke erste Halbzeit. Dann sorgt Torjäger Niklas Heizmann spektakulär für die Wende.

Einmal im Fußballerleben mit einem Fallrückzieher ein Tor zu erzielen, ist nur wenigen vergönnt. Und selbst wer geübt im akrobatischen Abschluss ist, trifft im Normalfall höchstens einmal in der Saison auf diese spektakuläre Weise. Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, in einem Spiel gleich zweimal per Fallrückzieher zu treffen?

Um derlei mathematische Rechenspiele hat sich Niklas Heizmann am Dienstag nicht gekümmert. Nicht nur, dass der Torjäger der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal im Landesliga-Nachholspiel den 0:2-Pausenrückstand gegen den FC Wittlingen mit einem Hattrick drehte.