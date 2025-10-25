Akpinar verlangt von den Spielern des 1. FC Kleve mehr Leidenschaft

Eigentlich kann passieren, was will: Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, lässt sich seinen Optimismus so schnell nicht nehmen. Zwar war auch er enttäuscht über den Auftritt, den der Oberligist am Sonntag beim 0:4 beim Neuling VfL Jüchen-Garzweiler hingelegt hat. Doch der 76-Jährige ist weit davon entfernt, jetzt alles zu verdammen. Ganz im Gegenteil: Mewes, Jahrzehnte auch als Coach im Einsatz, gibt sich kämpferisch.
„Ich habe solche Situationen als Trainer immer geliebt, weil man vielen Leuten etwas zeigen kann. Überall werden wir auf unsere schlechte Tabellensituation angesprochen, teilweise als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt. Doch ich bleibe dabei, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden“, sagt das Fußball-Urgestein aus dem Pott. Klar ist für Mewes allerdings, dass die Mannschaft sich steigern muss, wenn er recht behalten will.
Das hat Umut Akpinar seinem Personal am Dienstagabend beim ersten Training nach dem enttäuschenden Auftritt in Jüchen noch einmal klipp und klar gesagt. Der Coach hatte sein Team schon am Sonntag nach dem Spiel hart kritisiert, die Leistung als „bodenlose Frechheit“ bezeichnet und der Mannschaft vorgeworfen, das Herz nicht auf dem Platz gelassen zu haben. „Wir dürfen uns solche Leistungen nicht mehr leisten. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eine Sekunde vor zwölf“, sagt der Coach. Seine Forderung. „Wir müssen wieder mit mehr Kampfgeist und mehr Leidenschaft spielen. Diese Tugenden haben uns immer stark gemacht. Sie waren auch entscheidend dafür, dass wir in der letzten Saison den Klassenerhalt geschafft haben“, sagt Akpinar.
Vorrangiges Ziel muss jetzt erst einmal sein, den Anschluss nicht zu verlieren. Der 1. FC Kleve steht nach zehn Partien mit acht Punkten auf dem letzten Platz. Der Rückstand zum rettenden 15. Rang beträgt drei Zähler. „Wir müssen unbedingt punkten – egal, gegen welchen Gegner und unter welchen Begleitumständen“, sagt Akpinar.
Der Gegner am elften Spieltag: Der 1. FC Kleve hat am Sonntag, 15 Uhr, die Sportfreunde Baumberg in der Eroglu-Arena zu Gast. Der Oberliga-Meister der Saison 2023/24 hat 15 Punkte auf dem Konto und zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellendritten SpVg Schonnebeck kassiert.
Rechtsverteidiger Frederik Meurs wird auf jeden Fall fehlen. Er ist gesperrt, nachdem er am Sonntag wie Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele eine sehr umstrittene Gelb-Rote Karte erhalten hat. Linksverteidiger Elidon Bilali musste zuletzt passen, weil er wieder Wasser im lädierten Knie hatte. Sein Einsatz ist gefährdet.
Ob Innenverteidiger Philipp Divis wieder mitwirken kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Der Abwehrchef, der ebenfalls über Kniebeschwerden klagt, hat am Dienstag nur auf dem Ergometer trainiert. „Er wird nur spielen, wenn er keine Beschwerden mehr hat. Wir werden kein Risiko eingehen“, sagt Akpinar. Felix Beeker und Diwan Duyar, die in Jüchen nicht zum Einsatz kamen, weil sie erkrankt waren, stehen wohl wieder zur Verfügung. Das gilt auch für Dario Gerling, der am Dienstag beim Training krank fehlte.
Die positiven Nachrichten in puncto Personal: Stammkeeper Ahmet Taner ist nach seinem doppelten Fingerbruch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und Henry Heynen hat nach einem Muskelfaserriss wieder mit dem Lauftraining begonnen.
Zudem ist Daniel Lee, Neuzugang von den Sportfreunden Baumberg, endlich eine Option für die Offensive, in der zuletzt nicht viel zusammengelaufen ist. Lee war nach einem Haarriss in der Rippe in Jüchen erstmals in der Meisterschaft für den 1. FC Kleve 25 Minuten auf dem Platz. „Er ist aber noch nicht da, wo er in der Vorbereitung war, als er bis zu seiner Verletzung einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat“, sagt Umut Akpinar. Trotzdem könnte es schon für einen Einsatz in der Startelf reichen.