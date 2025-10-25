Akpinar verlangt von den Spielern des 1. FC Kleve mehr Leidenschaft

Die positiven Nachrichten in puncto Personal: Stammkeeper Ahmet Taner ist nach seinem doppelten Fingerbruch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und Henry Heynen hat nach einem Muskelfaserriss wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Zudem ist Daniel Lee, Neuzugang von den Sportfreunden Baumberg, endlich eine Option für die Offensive, in der zuletzt nicht viel zusammengelaufen ist. Lee war nach einem Haarriss in der Rippe in Jüchen erstmals in der Meisterschaft für den 1. FC Kleve 25 Minuten auf dem Platz. „Er ist aber noch nicht da, wo er in der Vorbereitung war, als er bis zu seiner Verletzung einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat“, sagt Umut Akpinar. Trotzdem könnte es schon für einen Einsatz in der Startelf reichen.