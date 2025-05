Akopian rettet Remis in letzter Minute

Im kleinen Derby der Bezirksliga Hannover 3 zwischen dem TSV Goltern und der Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder trennten sich beide Mannschaften am Samstagnachmittag mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1). In einer Partie mit wechselnden Spielphasen und kuriosen Momenten zeigte Goltern spät Moral und kam in der Nachspielzeit durch einen sehenswerten Flugkopfball von Lewan Akopian noch zum Ausgleich.

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie und kombinierten sich in der Anfangsphase mehrfach gefährlich vor das Tor der Gäste. Den verdienten Lohn gab es in der 23. Minute, als eine starke Kombination über Kalle Viehmeyer und Pascal Kuhn in einem sehenswerten Kopfball des letztgenannten zur 1:0-Führung mündete.

„Dann hat einer von meinen Innenverteidigern gedacht, der Linienrichter winkt ihm zu – da kann er mal den Ball in die Hand nehmen. Kennt natürlich die Regel nicht. Der Elfmeter war berechtigt“, erklärte Kuhn sichtlich genervt.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zunehmend offene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste. In der 69. Minute war es dann Egestorfs Bövers, der nach einem krassen Abspielfehler in der Golterner Defensive eiskalt zum 1:2 einschob. „Der junge Mann, der war gedanklich wahrscheinlich schon beim Bierpongabend. Da hat er dem Stürmer sensationell den Ball in die Gasse gespielt“, kommentierte Kuhn den Fauxpas trocken.

Trotz des Rückstands steckten die Hausherren nicht auf. In der Nachspielzeit wurde der Einsatz belohnt: Nach einem scharf getretenen Freistoß stieg Christopher Grobe am zweiten Pfosten hoch, setzte den Ball per Kopf quer, wo Lewan Akopian mit einem wuchtigen Flugkopfball aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 2:2 traf (90.+3).

„Meine Mannschaft hat wieder mal top Moral gezeigt. Am Ende ist das Ergebnis leistungsgerecht“, so Kuhn weiter. Der Coach räumte jedoch ein, dass seiner Mannschaft die letzten Prozente fehlten: „Man merkt, die Saison geht zu Ende. Wir sind gerettet, das hat man leider gemerkt.“

Für den TSV Goltern, der mit nun 37 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld steht, steht am kommenden Wochenende das letzte Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Salzhemmendorf an. Dort will man nicht nur die Saison mit einem Sieg abschließen, sondern auch verdiente Spieler verabschieden. „Es werden zwei, drei in Rente gehen – wir hoffen, dass wir ihnen einen würdigen Abschied bereiten können“, so Kuhn abschließend.