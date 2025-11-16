AKM verschenkt den Sieg in letzter Minute nach 2:1-Führung (2:3)

AKM Köln I musste sich am Ende unglücklich mit 2:3 gegen Sinnersdorf II geschlagen geben – obwohl man lange wie der sichere Sieger aussah. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Reimund Reiß die Gastgeber kurz vor der Pause verdient mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams den Druck. In der 62. Minute gelang Maurice Hamacher der Ausgleich zum 1:1, doch AKM fand die schnelle Antwort: Nur fünf Minuten später stellte Saif El Din Refaei Ahmed den alten Abstand wieder her und sorgte für die 2:1-Führung.

In einer hektischen Schlussphase, mit einem schwachen Unparteiischen kippte das Spiel jedoch komplett. Zunächst traf Leon Nacken in der 89. Minute zum 2:2, bevor erneut Hamacher in der 90. Minute eiskalt zuschlug und Sinnersdorf II den späten 3:2-Auswärtssieg bescherte.

AKM ließ damit eine sicher geglaubte Führung liegen und stand am Ende trotz starker Leistung mit leeren Händen da.