AKM trotzt der Asche – schlechte Platzverhältnisse 2:1 Sieg

Auf schwierigem Ascheboden und nach einem verspäteten Anpfiff (verursacht durch den Unparteiischen) bewies SV AKM Köln Moral und Nervenstärke. Trotz der widrigen Platzverhältnisse blieben die Spieler von Cheftrainer Öztürk Sagol konzentriert und setzten sich im Auswärtsspiel bei Nippes 78 IIImit 2:1 durch.

Doppeltorschütze Reimund Reiß brachte AKM bereits in der 15. und 36. Minute mit 2:0 in Führung. Nippes kam erst spät zum Anschluss (75.), doch AKM verteidigte den Vorsprung souverän bis zum Schlusspfiff.

Co-Trainer Oguz Sagol zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Auf schwerem Boden siegreich zu bleiben – nur das zählt.“ Ein wichtiger Dreier für AKM, der Kampfgeist und Entschlossenheit der Mannschaft unterstreicht.

Nächste Woche spielt AKM im Heimspiel gegen Sinnersdorf II.