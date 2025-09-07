AKM sauer – Benachteiligung durch den Unparteiischen

Mit einer 1:5-Auswärtsniederlage beim TFC IV musste der SV AKM am Wochenende die Heimreise antreten. Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis eindeutig, doch die Partie wurde maßgeblich durch eine einseitige Spielleitung des Schiedsrichters beeinflusst.

Bereits in der ersten Halbzeit lief vieles gegen die Gäste: Nach dem frühen Rückstand kämpfte sich AKM zurück ins Spiel und erzielte kurz vor der Pause den verdienten Anschlusstreffer zum 1:2. In dieser Phase schien ein Comeback greifbar. Umso schwerer wog die Entscheidung des Unparteiischen kurz nach Wiederbeginn: Ein klares Abseitstor wurde zum 3:1 für TFC IV anerkannt – der Knackpunkt der Begegnung.

Statt einer offenen zweiten Hälfte geriet AKM endgültig ins Hintertreffen, zumal der Unparteiische immer noch nicht die Ausgewogenheit seiner Entscheidungen fand. Die Hausherren nutzten ihre Chancen konsequent, während die Gäste immer wieder durch kleinliche oder fragwürdige Pfiffe aus dem Rhythmus gebracht wurden. Von einer ausgewogenen Balance in der Spielleitung konnte keine Rede sein.

So stand am Ende ein 1:5, das auf dem Papier deutlich wirkt, den tatsächlichen Spielverlauf aber nicht widerspiegelt. Für den SV AKM bleibt es ein verbrauchter Nachmittag – begleitet von großem Frust über die Rolle des Schiedsrichters.