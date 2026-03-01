AKM kompromisslos – Toni Reiß Man of the Match

Was für ein Statement! Der SV AKM Köln fegte SV Umutspor III im Vorbereitungsspiel mit 12:2 vom Platz und ließ von der ersten Minute an keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag das Sagen hatte. In der Kreisliga D3 Köln zeigte AKM eine gnadenlose Offensivleistung und beeindruckte mit Spielfreude, Effizienz und Torhunger.

Bereits in der Anfangsphase stellte AKM die Weichen auf Sieg. In der 11. Minute eröffnete Reimund Reiß den Torreigen zum 1:0, ehe Toni Reiß nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte (13.). Spätestens mit seinem zweiten Treffer in der 18. Minute zum 3:0 war klar: AKM war in Torlaune.

Die Offensive rollte unaufhaltsam weiter. Reimund Reiß (26.) und erneut Toni Reiß (41.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. Kurz vor der Pause traf Sef El Din Refaei zum 6:0 (45.) – ein auch in der Höhe verdienter Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte AKM nahtlos an die dominante Vorstellung an. Toni Reiß stellte in der 48. Minute auf 7:0 und krönte damit eine herausragende Leistung. Zwar kam Umutspor zwischenzeitlich zu zwei Treffern, doch AKM antwortete stets eiskalt. S. El Din Refaei (60.), N. Gkousenidis Deniz(71.), Jalal Bouchireb (75.) und Dildar Celen (82.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Den Schlusspunkt setzte – wie sollte es anders sein – Toni Reiß in der 89. Minute mit seinem insgesamt fünften Treffer zum 12:2-Endstand. Eine überragende Quote und eine Leistung, die ihm völlig verdient den Titel Man of the Match einbringt.

Fazit: AKM präsentierte sich kompromisslos, spielfreudig und torhungrig.