AKM KÖLN trumpft auswärts auf: JALAL mit 7-Tore-Show (1:16)

Der Tabellenauftritt von SV AKM Köln bei HNK Croatia Köln hätte kaum dominanter sein können. Die Mannen von AKM-Cheftrainer Öztürk Sagol zeigten von der ersten Minute an eine geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung und setzten sich am Ende mit einem beeindruckenden 16:1-Auswärtssieg durch.

Bereits früh stellte AKM die Weichen auf Sieg. Allen voran Stürmer Jalal Bouchireb, der einen Sahnetag erwischte und gleich sieben Treffer erzielte. Mit seinen frühen Toren brachte er sein Team schnell komfortabel in Führung und ließ der Defensive von Croatia kaum eine Verschnaufpause.

Neben der Tor-Show von Bouchireb trugen sich auch mehrere Teamkollegen in die Torschützenliste ein. Nikolaos Gkousenidis, Reimund Reiß mit einem Dreierpack sowie weitere AKM-Akteure sorgten dafür, dass der Vorsprung kontinuierlich anwuchs. Den Ehrentreffer für Croatia erzielte Volkan Atasever kurz vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb AKM spielbestimmend und spielte die Partie konsequent zu Ende. Mit viel Spielfreude, hoher Laufbereitschaft und effizienter Chancenverwertung demonstrierte das Team eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Am Ende stand ein hochverdienter 16:1-Erfolg, der die starke Form von AKM eindrucksvoll unterstreicht – gekrönt von der überragenden Sieben-Tore-Show von Jalal Bouchireb. ⚽🔥