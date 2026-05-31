AKM KÖLN spielt gegen Trabzonspor II unentschieden (2:2)

Trotz einer dominanten Leistung musste sich AKM Köln am 33. Spieltag der Kreisliga D3 Köln mit einem 2:2-Unentschieden gegen Trabzonspor II begnügen.

Die Mannschaft von AKM-Cheftrainer Öztürk Sagol kontrollierte die Partie von Beginn an und verzeichnete nahezu 80 Prozent Ballbesitz. Dennoch geriet AKM Köln durch zwei Sonntagsschüsse des Gegners überraschend ins Hintertreffen und lag zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Der Spielverlauf spiegelte das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt kaum wider, da AKM das Geschehen über weite Strecken bestimmte und zahlreiche Angriffe initiierte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Mannschaft jedoch Moral und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Mit zwei schnellen Treffern gelang AKM Köln der verdiente Ausgleich. T. Reiß verkürzte in der 56. Minute auf 1:2, bevor R. Reiß in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Neben den beiden Gegentreffern hatte AKM Köln auch mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen. Nach Ansicht der Gäste wurden zwei klare Elfmeter nicht gegeben, sodass das nötige Quäntchen Glück an diesem Sonntag fehlte.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Cheftrainer Öztürk Sagol nach dem Schlusspfiff:

„Wir haben unnötig zwei Punkte liegen gelassen. Trotz erdrückender Überlegenheit können wir mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein.“

Am Ende bleibt für AKM Köln ein Punktgewinn, der sich angesichts der spielerischen Überlegenheit jedoch eher wie eine Niederlage anfühlt. Mit einer ähnlich starken Leistung in den kommenden Spielen will die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.