AKM KÖLN setzt auf Kontinuität und verlängert mit Öztürk Sagol als Cheftrainer für die Saison 2026/2027

Der AKM Köln setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und verlängert die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Öztürk Sagol für die Saison 2026/2027.

Weiterhin bleiben die beiden Co-Trainer Ahmet Celen und Oguz Sagol im Trainerteam.

AKM-Präsident Efendi Cözmez zeigt sich erfreut über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit: „Öztürk Sagol hat gemeinsam mit seinem Trainerteam unserer Mannschaft im ersten Jahr Stabilität verliehen und einen klaren Matchplan entwickelt. Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit und sind von seinen Fähigkeiten überzeugt, den Verein auf die nächste Stufe zu bringen.“

Komplettiert wird das Trainerteam durch Neuzugang NEJAT KIZIL, der ab sofort als Mannschaftsbetreuer tätig sein wird. Er kümmert sich künftig um die Belange und Wünsche der Spieler und unterstützt das Team organisatorisch und menschlich.

Die gesamte AKM-Vereinsführung um Präsident Efendi Cözmez blickt voller Vorfreude auf die neue Saison und freut sich auf eine erfolgreiche Spielzeit 2026/2027.