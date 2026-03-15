AKM KÖLN mit Willenskraft 6:3 zum Sieg gegen Galatasaray

Starker Auftritt von SV AKM Köln am 23. Spieltag der Kreisliga D3 Köln: Mit viel Einsatz, Spielfreude und Willenskraft setzte sich das Team am Ende deutlich mit 6:3 gegen Galatasaray Köln durch.

Dabei begann die Partie früh mit einem Erfolgserlebnis für AKM. Volkan Atasever, Kapitän der Mannschaft, brachte seine Mannschaft bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Jalal Bouchirebin der 31. Minute die erneute Führung zum 2:1 erzielte.

Kurz vor der Halbzeit blieb AKM weiter effektiv: N. Gkousenidis „Deniz“ traf in der 44. Minute zum 3:2 und stellte damit die Weichen für eine starke zweite Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm AKM endgültig die Kontrolle. S. El Din Refaei „Sef“ sorgte mit einem Doppelpack in der 51. und 57. Minute für klare Verhältnisse und baute die Führung auf 5:2 aus. Galatasaray verkürzte zwar noch einmal, doch A. Abdelhamed „Mido“ machte in der 75. Minute mit dem Treffer zum 6:3 alles klar.

Besonders die geschlossene Mannschaftsleistung und der klare Matchplan waren entscheidend für den Erfolg. AKM-Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden:

„Der Matchplan ist voll aufgegangen. Das war eine konzentrierte Leistung – Kompliment an meine Spieler.“

Mit diesem überzeugenden Sieg sammelt SV AKM Köln wichtige Punkte und unterstreicht seine starke Form in der Liga.

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