AKM KÖLN kommt stark zurück nach 3:1 Rückstand– 5:4-Sieg

Was für ein Heimspiel, was für eine Moral: AKM Köln hat im Heimspiel gegen Auweiler-Esch I nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand eindrucksvoll zurückgeschlagen und sich am Ende mit 5:4 durchgesetzt. Vor allem Toni Christian Reiß ragte mit drei Treffern heraus, während Abwehrspieler Murat Durdagi mit gleich drei Assists großen Anteil an der spektakulären Aufholjagd hatte.

Die Gäste aus Auweiler-Esch erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Treffer von Christian Hecht (20.), Patrick Groener (27.) und Marvin Gierden (39.) verdient mit 3:0 in Führung. AKM Köln wirkte in der ersten Halbzeit unsortiert und fand kaum Zugriff auf das Spiel.

Doch kurz vor der Pause setzte Toni Christian Reiß mit dem Treffer zum 1:3 (43.) ein wichtiges Zeichen. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Sevket Arslan die Gastgeber mit dem 2:3 (47.) endgültig zurück ins Spiel.

Angeführt von einem überragenden Toni Christian Reiß drehte AKM Köln danach richtig auf. Reiß traf in der 66. Minute zum 3:3-Ausgleich und legte nur sieben Minuten später mit seinem dritten Treffer zum 4:3 nach. Immer wieder setzte Murat Durdagi aus der Defensive wichtige Akzente und bereitete gleich drei Treffer stark vor.

Doch die Partie war noch nicht entschieden: In der 90. Minute gelang Sebastian Groß der späte Ausgleich zum 4:4. Während viele bereits mit einem Remis rechneten, schlug AKM Köln noch einmal zurück. Praktisch mit dem Schlusspfiff erzielte Niklas Kreienbrink in der Nachspielzeit den umjubelten Treffer zum 5:4-Endstand.

AKM-Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel trotz der schwachen Anfangsphase zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft:

„Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, ist in der zweiten Halbzeit nach 3:1-Rückstand stark zurückgekommen und hat das Spiel verdient mit 5:4 gewonnen.“