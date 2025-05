AKM Köln I dreht das Spiel bei 30 Grad – 2:1-Sieg gegen Rheindörfer

Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad gelang AKM Köln I ein wichtiger 2:1-Heimsieg gegen Rheindörfer Nord III. Die Gäste gingen zunächst in der 26. Minute durch Nico Ditscheid in Führung und hielten diesen Vorsprung bis zur Halbzeitpause.

Doch AKM zeigte sich in der zweiten Hälfte deutlich kämpferischer und drehte das Spiel eindrucksvoll. In der 51. Minute traf Toni Christian Reiß zum verdienten Ausgleich. Nur 24 Minuten später sorgte Armin Kechavarz mit seinem Treffer in der 75. Minute für den 2:1-Endstand.