AKM KÖLN historisch, Reimund schießt das 100. AKM-Tor in dieser Saison

Ein denkwürdiger Nachmittag für SV AKM Köln: Mit einem deutlichen 9:1-Auswärtssieg bei SV Zollstock III setzt das Team ein echtes Ausrufezeichen und schreibt zugleich Vereinsgeschichte.

Von Beginn an ließ die Mannschaft keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits in den ersten 30 Minuten sorgte AKM für klare Verhältnisse. Mit frühem Pressing, hoher Laufbereitschaft und konsequenter Chancenverwertung stellte man schnell auf 0:3 und nahm dem Gegner früh den Wind aus den Segeln.

Im Mittelpunkt des Spiels stand jedoch Reimund Reiß, der mit seinen Treffern nicht nur maßgeblich zum Kantersieg beitrug, sondern auch das 100. Saisontor für AKM markierte – ein historischer Moment für den Verein.

Auch im weiteren Spielverlauf blieb AKM dominant. Selbst nach dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer der Gastgeber ließ sich die Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen und erhöhte konsequent auf 9:1. Die Offensive präsentierte sich spielfreudig und effizient, während die Defensive über weite Strecken stabil stand.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden:

„Die Jungs haben das heute überragend gemacht. Wir wollten von Anfang an Druck machen und das Spiel früh entscheiden – genau das ist uns gelungen.“

Die Tore für AKM-Köln:

Reimund Reiß (2)

Jalal Bouchireb (1)

Arjen Can Celen (2)

Volkan Atasever (1)

Özcan Sagol (1)

Toni Reiß (2)

Ein Auftritt, der nicht nur drei Punkte bringt, sondern auch ein klares Signal an die Konkurrenz sendet. AKM Köln bleibt in Topform – und hat an diesem Spieltag Geschichte geschrieben.

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