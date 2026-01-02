AKM Köln hält am Aufstiegstraum fest

Mit 33 Punkten aus 16 Spielen überwintert der SV AKM Köln auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga D3 Köln. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten JSV Köln 96 II beträgt lediglich drei Zähler, während Spitzenreiter FC Chorweiler mit 45 Punkten enteilt ist. Dennoch bleibt der Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Öztürk Sagol ein klares Ziel.

Die Winterpause fällt für den AKM kurz aus. „Unsere Vorbereitungsphase ist leider recht kurz, da wir früh in die Rückrunde starten. Umso wichtiger ist es, dass alle in dieser Zeit konsequent und intensiv mitziehen“, sagt Vereinspräsident Efendi Cözmez. Ein sportliches Highlight gab es dennoch: „Highlight war die Teilnahme beim Hallenturnier bei Opladen Genclerbirligi. Dort sind wir Vierter geworden und haben den Fairnesspokal bekommen.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Cözmez grundsätzlich zufrieden. „Wir sind im Soll und haben nach wie vor den Aufstieg im Auge“, betont er. Der Saisonstart verlief vielversprechend, ehe es zwischenzeitlich einen Dämpfer gab. „Guter Start, zwischendurch ein kleiner Hänger, aber dann hat die Mannschaft Moral gezeigt“, bilanziert der Präsident.