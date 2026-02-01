AKM KÖLN: Gipfeltreffen endet unentschieden (3:3)

Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen Blau-Weiß Köln IV und AKM Köln I trennten sich beide Mannschaften nach intensiven 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

Die Gastgeber gingen zunächst früh in Führung: Bastian Bosen traf in der 16. Minute zum 1:0 für Blau-Weiß Köln. AKM Köln zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug eindrucksvoll zurück. Reimund Reiß sorgte in der 28. Minute für den Ausgleich, ehe Jalal Bouchireb (34.) die Partie drehte und AKM mit einer verdienten 2:1-Führung in die Halbzeit ging.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte AKM das nächste Ausrufezeichen. Saif El Din Refaei Ahmed erhöhte in der 55. Minute mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel auf 3:1 und brachte seine Mannschaft scheinbar auf die Siegerstraße.

In der Schlussphase nutzte Blau-Weiß Köln jedoch individuelle Fehler der Gäste konsequent aus. Alexander Alamo verkürzte in der 63. Minute auf 2:3, bevor Leon Vollmar in der 73. Minute den umjubelten 3:3-Ausgleich erzielte.

Ein besonderes Lob verdiente sich Schiedsrichter Denis Schmidt, der die Partie souverän, ruhig und mit klarer Linie leitete. „Eine sehr starke Leistung des Unparteiischen – Respekt vor dieser Spielleitung“, so AKM-Präsident Efendi Cözmez

AKM-Cheftrainer Öztürk Sagol sagte nach dem Spiel:

„Am Ende ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir gefühlt zwei Punkte liegen gelassen haben. Meine Spieler haben alles gegeben.“

Auch AKM-Präsident Efendi Cözmez fasste zusammen:

„Das Unentschieden geht für ein Gipfeltreffen in Ordnung.“