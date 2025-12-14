AKM Köln gewinnt souverän zum Abschluss der Hinrunde

AKM Köln I hat die Hinrunde mit einem verdienten 5:2-Auswärtssieg bei Nippes GW III erfolgreich abgeschlossen. Von Beginn an zeigte AKM eine konzentrierte Leistung und ging früh durch Sevket Arslan (6.) sowie Can Celen (16.) in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Reimund Reiß auf 3:0 (45.) und legte nach dem Seitenwechsel direkt zum 4:0 nach (57.).

Nippes kam in der Schlussphase zwar noch zu zwei Treffern durch Kevin Wuthe (87.) und Lukas Krüger (90.), doch Saif El Din Refaei Ahmed setzte mit dem 5:2 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.).

Cheftrainer Öztürk Sagol zog ein positives Fazit zur Hinrunde: „Ich bin mit der Leistung meiner Jungs zufrieden.“ Mit diesem Erfolg schließt AKM Köln I die Hinrunde auf einem starken 4. Tabellenplatz ab.