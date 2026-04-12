AKM KÖLN entscheidet zähes Spiel für sich (2:1)

Im Duell der Kreisliga D3 Köln setzte sich SV AKM Köln mit 2:1 gegen AFC Köln II durch. In einer insgesamt zähen Partie musste sich die Heimelf den Sieg hart erarbeiten – ein echtes Geduldsspiel, das am Ende belohnt wurde.

Von Beginn an tat sich AKM schwer, ins Spiel zu finden. Trotz optischer Überlegenheit fehlte es lange an klaren Torchancen und der nötigen Durchschlagskraft im letzten Drittel. Dennoch gelang in der 17. Minute die Führung: R. Reiß nutzte eine der wenigen Möglichkeiten konsequent zum 1:0.

Doch die Gäste aus Köln zeigten sich unbeeindruckt und hielten kämpferisch dagegen. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Unterbrechungen und wenig Spielfluss. AFC Köln II kam schließlich zum Ausgleich und stellte die Hausherren vor neue Herausforderungen.

Erst in der Schlussphase zahlte sich die Geduld von AKM aus. Wieder war es R. Reiß, der in der 80. Minute zur Stelle war und den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte. Damit sicherte er seinem Team den wichtigen Heimsieg.

Trotz des Erfolgs zeigte sich Cheftrainer Öztürk Sagol nach dem Spiel nur bedingt zufrieden: „Das Ergebnis stimmt, aber mit unserer Leistung können wir nicht zufrieden sein. Wir haben uns heute zu schwergetan und nicht unser Spiel durchgezogen.“

Am Ende bleibt ein hart erkämpfter Sieg für AKM Köln – mit Luft nach oben in der spielerischen Umsetzung.