AKM Köln chancenlos gegen den Tabellenersten FC Chorweiler (1:9)

Gegen den souveränen Spitzenreiter FC Chorweiler hatte SV AKM Köln am 25. Spieltag der Kreisliga D3 Köln wenig entgegenzusetzen. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen und zeigten ihre Klasse vor allem in der Offensive. Bereits zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden, während AKM defensiv zu oft unter Druck geriet.

Trotz einzelner guter Ansätze und dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer fehlte es den Hausherren insgesamt an Stabilität und Durchschlagskraft. Chorweiler nutzte seine Chancen konsequent und baute die Führung im zweiten Durchgang weiter aus.

Dennoch richtet sich der Blick bei AKM nach vorne. Trainer Öztürk Sagol und sein Team wollen aus der deutlichen Niederlage lernen und in den kommenden Spielen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die Moral innerhalb der Mannschaft stimmt – und genau darauf soll nun aufgebaut werden.

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