AKM KÖLN bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen (2:1)

Der SV AKM Köln setzt seine erfolgreiche Saisonvorbereitung fort und bleibt auch im nächsten Testspiel ohne Niederlage. Auswärts beim VfL Poll II setzte sich AKM Köln mit 2:1durch.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie gegen einen starken und engagierten Gegner, der die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagolimmer wieder vor Herausforderungen stellte. Der VfL Poll II zeigte, dass er ein ernstzunehmender Testspielgegner ist und verlangte AKM Köln über die gesamte Spielzeit einiges ab.

AKM Köln ging in der 32. Minute durch Toni Reiß mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte ARMIN M. Tahmasb in der 65. Minute auf 2:0 erhöhen. Poll II gelang anschließend noch der Anschlusstreffer zum 1:2, doch AKM brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

🎙️ Cheftrainer Öztürk Sagol zufrieden

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:

„Rheingold Poll II war ein starker Gegner, der uns heute gefordert hat. Genau solche Spiele sind in der Vorbereitung wichtig. Unsere Spieler haben sich gut geschlagen und die Herausforderungen angenommen. Am Ende haben wir das Spiel mit 2:1 gewonnen und bleiben damit in der Vorbereitung ungeschlagen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.“

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Tolle Gastfreundschaft bei Rheingold Poll und seinem Trainerteam.

Fazit: Ein weiterer wichtiger Test für den SV AKM Köln. Gegen einen starken VfL Poll II bewies die Mannschaft erneut Kampfgeist, Stabilität und Siegeswillen.

🔵⚪ AKM KÖLN – EIN TEAM. EIN ZIEL. ⚽️

Die Vorbereitung läuft weiter – und AKM bleibt ungeschlagen!