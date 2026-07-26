AKM KÖLN 6:5 erfolgreich im 2. Spiel der Saisonvorbereitung

Der SV AKM KÖLN hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung erfolgreich gestaltet. In einer äußerst abwechslungsreichen und torreichen Begegnung setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagol mit 6:5 bei Alkenrath II durch.

AKM erwischte einen starken Start und ging durch Tore von Toni Reiß, M. Tahmasb “AMIN“und N. Gkousenidis „Deno“ verdient mit 3:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern zwar der Anschlusstreffer, dennoch ging AKM mit einer komfortablen 3:1-Führung in die Halbzeit.

Direkt nach Wiederanpfiff stellte N. Gkousenidis auf 4:1, sodass die Partie bereits entschieden schien. Doch Alkenrath zeigte Moral und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Innerhalb kurzer Zeit glichen die Gastgeber zum 4:4 aus und sorgten damit für ein kurioses Testspiel.

AKM ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. M. Tahmasb „AMIN“ brachte die Kölner erneut in Führung, ehe C. Celen „Arjen“ in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 6:5 erzielte. Zwar gelang Alkenrath anschließend noch ein weiteres Tor, am Ende blieb der knappe, aber verdiente Auswärtserfolg für den SV AKM KÖLN bestehen.

Cheftrainer Öztürk Sagol zog trotz des wilden Spielverlaufs ein positives Fazit:

„Wir haben heute viele Spieler eingewechselt. In der Vorbereitung kommen solche Ergebnisse heraus. Wichtig war, dass jeder Einsatzzeit bekommen hat und wir weitere Erkenntnisse sammeln konnten. Mit der Leistung und dem Engagement der Mannschaft bin ich insgesamt zufrieden.“

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel setzt der SV AKM KÖLN seine positive Entwicklung fort und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben der Saisonvorbereitung.