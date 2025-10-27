AKM gab den Sieg nach 2:1 Führung her (3:2)

SV AKM Köln musste am 11. Spieltag der Kreisliga D3 Köln eine bittere Niederlage hinnehmen. Trotz einer 2:1-Führung unterlag das Team von Chef-Trainer Öztürk Sagol am Ende mit 2:3 bei TPSK Köln II.

Nach dem frühen Rückstand durch D. Reuter (19.) kämpfte sich AKM stark zurück: Reimund Reiß (60.) erzielte den Ausgleich, bevor der Kapitän Volkan Atasever (75.) die Gäste sogar in Führung brachte. Doch die Freude währte nur kurz – innerhalb weniger Minuten drehte TPSK das Spiel durch Treffer in der 57. und 78. Minute.

„Einen sicher geglaubten Sieg haben wir aus der Hand gegeben. Da müssen meine Jungs bis zum Schluss konzentriert bleiben“, zeigte sich Trainer Sagol nach dem Spiel deutlich enttäuscht.