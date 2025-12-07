AKM blüht wieder auf – Vierfach-Reiß und Dreifach-Kane

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge meldet sich SV AKM Köln eindrucksvoll zurück und fegt Trabzonspor II mit 8:1 vom Platz. Von der ersten Minute an trat AKM konzentriert, diszipliniert und als geschlossene Einheit auf – ein Auftritt, der zeigte, dass die Mannschaft wieder in die richtige Spur gefunden hat.

Bereits in der 30. Minute eröffnete Tamsir Kane den Torreigen. Nur vier Minuten später legte er zum 2:0 nach und stellte früh die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Marco Reiß auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel dominierte AKM weiter klar das Geschehen: Reimund Reiß traf zunächst zum 4:0 und avancierte später mit insgesamt vier Treffern zum Mann des Tages. Can Arjen Celen steuerte in der 60. Minute das 5:0 bei, ehe Kane seinen dritten Treffer des Spiels erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Reimund Reiß zum verdienten 8:0, bevor Trabzonspor II kurz vor Schluss den Ehrentreffer erzielte.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden:

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Spieler. Wir haben konzentriert gearbeitet, diszipliniert gespielt und das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Ein starker und geschlossener Auftritt, der zeigt: AKM blüht wieder auf.