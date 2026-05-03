Akgüney Spor marschiert – Sportfreunde vor dem Abgrund

– Foto: Sascha Hecken

Torfestivals an der Spitze und im Tabellenkeller

Der 23. Spieltag der Kreisklasse 4 startete am Samstag mit einem regelrechten Paukenschlag, als der Tabellenführer SV Akgüney Spor München beim TSV 1860 München IV ein offensives Feuerwerk abbrannte und mit sieben Treffern die Ambitionen auf den direkten Aufstieg untermauerte. Damit bleibt der Spitzenreiter mit 55 Punkten in der Pole-Position. Am Sonntag ging das Spektakel nahtlos weiter: Die SpVgg Thalkirchen musste im Verfolgerduell einen herben Rückschlag hinnehmen und unterlag dem TSV München-Ost in einer torreichen Partie. Durch diesen Sieg rückt München-Ost bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz heran und macht das Rennen um den Aufstieg bei nur noch drei ausstehenden Partien extrem spannend.

Wer hält dem Druck im Aufstiegsrennen stand?!

In den weiteren Sonntagsbegegnungen bewies der TSV Milbertshofen Moral und entführte drei Punkte von den FC Sportfreunden München, die nach dieser Niederlage mit nur 12 Punkten kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben. Der SC München hielt derweil durch einen knappen Heimsieg gegen den FC Hertha München den Anschluss an die Spitzengruppe, während der TSV München-Solln II im Kellerduell gegen den TSV Turnerbund München wichtige Befreiungspunkte sammelte. Auch der FC Bosna i Hercegovina München meldete sich eindrucksvoll zurück und siegte beim BSC Sendling, was die Hoffnung auf die Rettung am Leben erhält. Die Runde wird am Mittwoch durch das Nachholspiel zwischen dem SV Pullach II und SV München Laim komplettiert.

Rettet sich Bosna noch vor dem Sturz?!

Drei Spieltage vor Schluss ist die Entscheidung an der Spitze fast gefallen: Dem SV Akgüney Spor München (55 Punkte) fehlt bei neun noch möglichen Zählern nur noch ein kleiner Schritt zum Titel. Dahinter kämpfen Thalkirchen (51), München-Ost (50) und der SC München (48) verbissen um den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller ist die Lage für die FC Sportfreunde (12 Punkte) bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und dem schlechteren direkten Vergleich fast aussichtslos – sie stehen vor dem direkten Abstieg. Der FC Bosna (16 Punkte) hat noch theoretische Chancen, muss aber auf Patzer von Solln II oder Laim hoffen, um zumindest die Relegation nach oben zu erreichen.