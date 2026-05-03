Akgüney Spor marschiert – Sportfreunde vor dem Abgrund

Torfestivals an der Spitze und im Tabellenkeller
Der 23. Spieltag der Kreisklasse 4 startete am Samstag mit einem regelrechten Paukenschlag, als der Tabellenführer SV Akgüney Spor München beim TSV 1860 München IV ein offensives Feuerwerk abbrannte und mit sieben Treffern die Ambitionen auf den direkten Aufstieg untermauerte. Damit bleibt der Spitzenreiter mit 55 Punkten in der Pole-Position. Am Sonntag ging das Spektakel nahtlos weiter: Die SpVgg Thalkirchen musste im Verfolgerduell einen herben Rückschlag hinnehmen und unterlag dem TSV München-Ost in einer torreichen Partie. Durch diesen Sieg rückt München-Ost bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz heran und macht das Rennen um den Aufstieg bei nur noch drei ausstehenden Partien extrem spannend.
Wer hält dem Druck im Aufstiegsrennen stand?!
In den weiteren Sonntagsbegegnungen bewies der TSV Milbertshofen Moral und entführte drei Punkte von den FC Sportfreunden München, die nach dieser Niederlage mit nur 12 Punkten kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben. Der SC München hielt derweil durch einen knappen Heimsieg gegen den FC Hertha München den Anschluss an die Spitzengruppe, während der TSV München-Solln II im Kellerduell gegen den TSV Turnerbund München wichtige Befreiungspunkte sammelte. Auch der FC Bosna i Hercegovina München meldete sich eindrucksvoll zurück und siegte beim BSC Sendling, was die Hoffnung auf die Rettung am Leben erhält. Die Runde wird am Mittwoch durch das Nachholspiel zwischen dem SV Pullach II und SV München Laim komplettiert.
Rettet sich Bosna noch vor dem Sturz?!
Drei Spieltage vor Schluss ist die Entscheidung an der Spitze fast gefallen: Dem SV Akgüney Spor München (55 Punkte) fehlt bei neun noch möglichen Zählern nur noch ein kleiner Schritt zum Titel. Dahinter kämpfen Thalkirchen (51), München-Ost (50) und der SC München (48) verbissen um den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller ist die Lage für die FC Sportfreunde (12 Punkte) bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und dem schlechteren direkten Vergleich fast aussichtslos – sie stehen vor dem direkten Abstieg. Der FC Bosna (16 Punkte) hat noch theoretische Chancen, muss aber auf Patzer von Solln II oder Laim hoffen, um zumindest die Relegation nach oben zu erreichen.
TSV München-Solln II – TSV Turnerbund München
Sollner Reserve gewinnt torreiches Nachbarschaftsduell
In einer Begegnung mit offenem Visier eröffnete Lejs Dedic den Torreigen für Solln, den Lukas Trump schnell konterte. Erneut Lejs Dedic und Manuel Dressler sorgten für eine Zwei-Tore-Führung, doch Leon Bauer verkürzte noch vor dem Pausentee. Ein Eigentor von Nils Schröder brachte Solln erneut komfortabel in Front, woraufhin Simon Trump noch einmal für Hoffnung beim Turnerbund sorgte. Manuel Dressler und Nemanja Oljaca machten schließlich alles klar. Solln II klettert auf Platz elf, der Turnerbund bleibt Neunter.
SC München – FC Hertha München 1922
Heimsieg für den SCM
Der SC München behielt in einem engen Duell die Oberhand. Fabian Eisenschmidt besorgte die Führung für die Heimelf, die Kirjen Selvarajah kurz vor der Pause egalisierte. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff stellte Stefan Reiss die Führung für den SCM wieder her. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Fabian Pflüger den Vorsprung, während der Anschlusstreffer von Florian Bachhuber die Niederlage der Hertha nicht mehr verhindern konnte. Der SC München bleibt damit Vierter, der FC Hertha München belegt weiterhin den sechsten Tabellenplatz.
TSV 1860 München IV – SV Akgüney Spor München
Der Spitzenreiter lässt die Muskeln spielen
In einer einseitigen Begegnung untermauerte der SV Akgüney Spor München seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Die Gäste zeigten sich von Beginn an spielfreudig und gingen durch Sükrü Kamil Sarac in Führung. Derselbe Spieler, legte kurze Zeit später nach, bevor Luca Geiling und Alperen Kuşcu noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgten. In der zweiten Halbzeit schraubten Fabian Huber sowie ein Doppelpack von Ufuk Saritekin das Ergebnis weiter in die Höhe. Während Akgüney Spor die Tabellenführung festigt (1. Platz), verbleibt der TSV 1860 München IV auf dem achten Rang.
BSC Sendling München – FC Bosna i Hercegovina München 1993
Wichtige Punkte für Bosna im Abstiegskampf
Der FC Bosna i Hercegovina sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg. Mirza Dzafic brachte die Gäste in Führung, doch Sendling drehte das Spiel durch Abdoul Fofana und Semir Ljumani zunächst zu seinen Gunsten. Noch vor der Pause war es erneut Mirza Dzafic, der den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang sicherten Esmir Ramic und Sulejman Mecavica den Erfolg für die Gäste. Bosna bleibt zwar auf Platz 13, verkürzt aber den Rückstand, während der BSC Sendling auf den siebten Rang abrutscht.
SpVgg Thalkirchen – TSV München-Ost
München-Ost dreht Topspiel nach der Pause
Im Verfolgerduell erwischten die Gäste den besseren Start durch Kevin Todorovic. Thalkirchen schlug jedoch zurück: Steffen Becker glich aus, und Jonas Raub drehte die Partie per Foulelfmeter noch vor der Pause zugunsten der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel spielten jedoch nur noch die Ostler. Erneut Kevin Todorovic glich aus, ehe Manuel Aldama Hübner und Benedikt Oppitz das Spiel erneut drehten. Den Schlusspunkt setzte wiederum Kevin Todorovic.
Mi., 06.05.2026, 19:30 Uhr
Vorschau auf den 24. Spieltag
Bereits am Freitagabend eröffnet der SV Pullach II gegen den FC Bosna i Hercegovina das Wochenende. Am Samstag folgen die Partien Milbertshofen gegen Solln II sowie das Duell der Löwen-Vierten gegen den SC München. Der Sonntag bringt dann die Entscheidungshilfe im Aufstiegskampf, wenn Thalkirchen den Tabellenführer Akgüney Spor empfängt – ein echtes Endspiel um die Meisterschaft. Zudem gastiert München-Ost bei den Sportfreunden, während der Turnerbund Laim empfängt und Sendling gegen Hertha um die goldene Ananas spielt.