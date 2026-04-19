Akgüney Spor lässt bei Hertha München nichts anbrennen

– Foto: Sascha Hecken

Die Liga steuert damit auf ein spannendes Saisonfinale zu: Oben kämpfen Akgüney Spor und Thalkirchen um den direkten Aufstieg, während am Tabellenende jeder Punkt über Relegation oder direkten Abstieg entscheiden könnte.

Im Tabellenkeller sorgten vor allem SV Pullach II und TSV München-Solln II für wichtige Lebenszeichen. Pullach II setzte sich in einem umkämpften Heimspiel gegen Turnerbund München durch, während Solln II zuhause die Sportfreunde München klar distanzierte. Für die Sportfreunde rückt der direkte Klassenerhalt damit in weite Ferne. Auch München Laim konnte im direkten Duell mit Sendling wichtige Punkte sammeln und verschaffte sich etwas Luft im Kampf gegen die Abstiegsplätze.

Der 21. Spieltag der Kreisklasse München bot erneut reichlich Spannung und sehenswerte Begegnungen. SV Akgüney Spor München untermauerte seine Tabellenführung mit einem souveränen Auftritt bei Hertha München. Auch die SpVgg Thalkirchen blieb ihrem Ruf als Torfabrik treu und feierte zuhause ein wahres Offensivspektakel gegen Milbertshofen. SC München nutzte die Chance, im engen Kampf um die Aufstiegsplätze dranzubleiben, und ließ Bosna i Hercegovina München keine Chance.

Thalkirchen dreht turbulente Partie gegen Milbertshofen

In einem packenden Duell der Kreisklasse München setzte sich die SpVgg Thalkirchen am Sonntagvormittag vor 50 Zuschauern knapp gegen den TSV Milbertshofen durch. Die Begegnung bot von Beginn an Spannung pur, da die Gäste bereits in der ersten Minute durch Milos Nikolic in Führung gingen. Nur wenige Minuten später erhöhte Adnan Karim zum 0:2 (8.). Die schnelle Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Jannik Manasse verkürzte in der 11. Minute. Dennoch behielt Milbertshofen die Oberhand und stellte durch Ilker Özcan in der 23. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Im zweiten Durchgang zeigte Thalkirchen großen Kampfgeist. Niklas Rothaug brachte sein Team in der 56. Minute wieder heran, bevor erneut Jannik Manasse nur drei Minuten später den Ausgleich erzielte. Den umjubelten Siegtreffer markierte Niklas Rothaug per Foulelfmeter in der 67. Minute. Durch den Erfolg klettert die SpVgg Thalkirchen auf Rang 2 der Tabelle (48 Punkte), während der TSV Milbertshofen mit 40 Punkten nun Platz 5 belegt.

Pullach feiert knappen Heimsieg nach Blitzstart Der SV Pullach II hat am 21. Spieltag der Kreisklasse München einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen den TSV Turnerbund München eingefahren und sich damit auf Rang 9 vorgeschoben. Die Gäste rutschen durch die Niederlage auf Platz 8 ab. Die Begegnung begann ausgeglichen, ehe die Hausherren kurz vor der Pause ein wahres Offensivfeuerwerk zündeten. Hugo Nunes Urban brachte Pullach in der 35. Minute in Führung und erhöhte nur sechs Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel traf Leonhard Mayerfoels zum 3:0 (43.). Nach der Pause zeigte der TSV Turnerbund Moral. Andreas Lehmann verkürzte per Strafstoß auf 3:1 (49.), ehe Lukas Trump in der 85. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Trotz einer druckvollen Schlussphase blieb es beim knappen Heimsieg für Pullach. Mit diesem Erfolg klettert der SV Pullach II auf 21 Punkte und schiebt sich auf den 9. Tabellenplatz. Der TSV Turnerbund München bleibt bei 28 Punkten und rutscht auf Rang 8 ab.

TSV München-Solln II setzt Ausrufezeichen im Tabellenkeller Der TSV München-Solln II feierte am Sonntag einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Sportfreunde München und verschaffte sich damit Luft im Abstiegskampf der Kreisklasse München. Vor nur 15 Zuschauern dominierte die Heimmannschaft über weite Strecken das Spielgeschehen und nutzte die Chancen konsequent. Bereits in der 16. Minute brachte Mika Pollinger die Sollner in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Malik Dedic auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste vergeblich, ins Spiel zu finden. Das entscheidende 3:0 fiel schließlich in der 74. Minute, als Dejan Oljaca einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Mit diesem Erfolg klettert der TSV München-Solln II auf Rang 12 und zieht mit 20 Punkten am SV Pullach II fast gleich. Der FC Sportfreunde München bleibt mit 9 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter und steht weiterhin unter massivem Druck im Kampf um den Klassenerhalt.

Akgüney Spor dominiert bei Hertha SV Akgüney Spor München setzte sich am 21. Spieltag der Kreisklasse München beim FC Hertha München 1922 klar durch und untermauerte damit seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Vor 40 Zuschauern dominierte der Tabellenführer bereits in der Anfangsphase. Bereits in der 8. Minute traf Lamine Alassani zur Führung, nur vier Minuten später erhöhte Luca Geiling auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgten Ufuk Saritekin (43.) und Conor Martin (45.) für die Vorentscheidung. Der Ehrentreffer von Jannis Ludwig in der 65. Minute blieb nur Ergebniskosmetik. Mit diesem Auswärtserfolg übernimmt SV Akgüney Spor München die Tabellenführung mit 49 Punkten, während der FC Hertha München 1922 auf Rang 8 verharrt und nun 26 Punkte aufweist. Die Münchner Gäste setzten ein klares Zeichen im Kampf um den direkten Aufstieg, während Hertha sich nach unten orientieren muss.

SC München glänzt mit Offensivfeuerwerk Der SC München hat am 21. Spieltag der Kreisklasse München ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Vor 50 Zuschauern dominierte die Heimmannschaft den FC Bosna i Hercegovina München 1993 von Beginn an und feierte am Ende einen klaren Heimsieg. Bereits in der 28. Minute brachte Moritz Geiger die Gastgeber in Führung, ehe nur eine Minute später Luis Monn auf 2:0 erhöhte. Innerhalb von nur drei Minuten komplettierte Stefan Reiss die frühe Drangphase mit dem 3:0. Kurz vor der Pause sorgten erneut Luis Monn (40.) und Viktor Robert (42.) für die Vorentscheidung. Die Gäste kamen im zweiten Durchgang zunächst besser ins Spiel und erzielten durch Mirza Dzafic in der 67. Minute den Ehrentreffer. Doch der SC München ließ nicht locker: Timon Eisenmann (81.) und Tani Batchati (87.) stellten den Endstand her. Mit diesem Erfolg klettert der SC München auf Rang 3 der Tabelle und festigt die Position im Aufstiegsrennen. FC Bosna i Hercegovina München 1993 bleibt nach der deutlichen Niederlage auf dem 13. Platz und steckt damit weiterhin tief im Abstiegskampf fest.

Petö-Doppelpack bringt 1860 IV den Befreiungsschlag Im Duell der Kreisklasse München setzte sich der TSV 1860 München IV am Samstagnachmittag knapp gegen den TSV München-Ost durch. Die Gastgeber verschafften sich damit etwas Luft im Tabellenmittelfeld, während die Gäste im Rennen um den Aufstieg einen Rückschlag hinnehmen mussten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Alexander Petö die Löwen kurz nach der Pause in Führung (47.). Nur acht Minuten später erhöhte erneut Alexander Petö auf 2:0 (55.) und stellte die Weichen scheinbar auf Sieg. München-Ost drängte anschließend auf den Anschlusstreffer und kam in der 78. Minute durch einen von Kevin Todorovic verwandelten Foulelfmeter zurück ins Spiel. In der hektischen Schlussphase musste Thomas Duschl in der 90. Minute nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen. Trotz Unterzahl versuchten die Gäste noch einmal alles, am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für 1860 IV. Durch diesen Sieg klettert der TSV 1860 München IV auf Tabellenplatz 9, punktgleich mit dem FC Hertha München, während der TSV München-Ost auf Rang 4 zurückfällt und den Anschluss an die Spitzenplätze leicht verliert.