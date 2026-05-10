Akgüney Spor kurz vor dem Titel – Ost bleibt dran

In der Kreisklasse 4 verteidigt der SV Akgüney Spor München mit einem knappen Arbeitssieg den Thron, während der TSV München-Ost den Druck im Aufstiegsrennen hochhält.

Das Fußballwochenende startete bereits am Freitagabend mit einem deutlichen Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Der SV Pullach II musste sich auf eigenem Platz dem FC Bosna i Hercegovina München 1993 geschlagen geben, der damit wertvolle Zähler sammelte. Am Samstag setzte der TSV Milbertshofen seinen Aufwärtstrend fort und ließ dem TSV München-Solln II keine Chance, wodurch die Gastgeber den Anschluss an die absolute Spitzengruppe wahrten. Zeitgleich erlebten die Zuschauer beim TSV 1860 München IV ein wahres Torefestival, allerdings mit dem besseren Ende für den SC München, der die "Löwen" phasenweise überrannte.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Aufstiegskampfes. Die SpVgg Thalkirchen verpasste es, im direkten Duell gegen den Spitzenreiter SV Akgüney Spor München Boden gutzumachen; der Tabellenführer entführte die drei Punkte und steht nun unmittelbar vor dem Sprung in die Kreisliga. Auch der TSV München-Ost gab sich keine Blöße und siegte souverän beim FC Sportfreunde München, womit der Abstieg der Hausherren nun auch rechnerisch besiegelt ist.

Kampf um jeden Grashalm im Mittelfeld!

In den weiteren Partien des Sonntags sicherte sich der TSV Turnerbund München einen Heimerfolg gegen den SV München Laim, was für die Laimer die Situation im Keller weiter verschärft. Den Schlusspunkt eines ereignisreichen Spieltags setzte eine torreiche Begegnung beim BSC Sendling München. In einem offenen Schlagabtausch behielt der FC Hertha München 1922 knapp die Oberhand und entführte den Sieg aus Sendling.

Die Lage im Auf- und Abstiegskampf

Zwei Spieltage vor Schluss ist die Entscheidung um Platz 1 fast gefallen: Der SV Akgüney Spor München (58 Punkte) benötigt nur noch einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen. Der TSV München-Ost (53) hat momentan den Relegationsplatz, könnte aber bei zwei Patzern von Akgüney theoretisch noch vorbeiziehen. Die SpVgg Thalkirchen (51), der SC München (51) und der TSV Milbertshofen (49) kämpfen noch um die Relegation (Platz 2), wobei Thalkirchen und der SC bei zwei Siegen auf Ausrutscher von München-Ost hoffen müssen.

Im Tabellenkeller ist die Entscheidung am rettenden Ufer (Platz 12) dramatisch: Der SV München Laim (23) und der TSV München-Solln II (23) sind punktgleich. Der FC Bosna i Hercegovina (19) belegt derzeit den Relegationsplatz 13 und kann mit zwei Siegen noch das rettende Ufer erreichen, ist aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Sportfreunde München stehen bereits als Absteiger fest.