Akgüney Spor kurz vor dem Titel – Ost bleibt dran

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Aufstiegskampfes. Die SpVgg Thalkirchen verpasste es, im direkten Duell gegen den Spitzenreiter SV Akgüney Spor München Boden gutzumachen; der Tabellenführer entführte die drei Punkte und steht nun unmittelbar vor dem Sprung in die Kreisliga. Auch der TSV München-Ost gab sich keine Blöße und siegte souverän beim FC Sportfreunde München, womit der Abstieg der Hausherren nun auch rechnerisch besiegelt ist.
In den weiteren Partien des Sonntags sicherte sich der TSV Turnerbund München einen Heimerfolg gegen den SV München Laim, was für die Laimer die Situation im Keller weiter verschärft. Den Schlusspunkt eines ereignisreichen Spieltags setzte eine torreiche Begegnung beim BSC Sendling München. In einem offenen Schlagabtausch behielt der FC Hertha München 1922 knapp die Oberhand und entführte den Sieg aus Sendling.
Im Tabellenkeller ist die Entscheidung am rettenden Ufer (Platz 12) dramatisch: Der SV München Laim (23) und der TSV München-Solln II (23) sind punktgleich. Der FC Bosna i Hercegovina (19) belegt derzeit den Relegationsplatz 13 und kann mit zwei Siegen noch das rettende Ufer erreichen, ist aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Sportfreunde München stehen bereits als Absteiger fest.
TSV Milbertshofen – TSV München-Solln II
Milbertshofen untermauert Aufstiegsambitionen
Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und ließen gegen die Reserve aus Solln wenig anbrennen. Ilker Özcan brachte Milbertshofen in der 15. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel schraubte Adnan Karim das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 49. und 67. Minute weiter in die Höhe. Zwar gelang Moritz Elsässer fast postwendend der Anschlusstreffer zum 3:1, doch in der Nachspielzeit setzte Janos Römgens den Schlusspunkt zum Endstand. Milbertshofen bleibt Tabellenfünfter, während Solln II auf dem elften Rang verbleibt.
TSV 1860 München IV – SC München
Torreigen und ein Dreierpack an der Grünwalder Straße
Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Spiel mit insgesamt zehn Treffern. Den Anfang machte Marc Engelhardt für die Gäste, doch Manasse Luka Mbimbu glich postwendend aus. Nach der erneuten Führung durch Bent Mildner besorgte Andre Orbegozo Araujo das 2:2. Kurz vor der Pause traf Fabian Bauer zur erneuten Führung für den SC. In der zweiten Halbzeit erhöhte Stefan Reiss, woraufhin Andre Orbegozo Araujo mit seinem zweiten Treffer noch einmal verkürzte. In der Schlussphase avancierte Moritz Gerdes zum Matchwinner, indem er mit drei Toren in Folge den deutlichen Sieg sicherte. Der SC München bleibt auf Platz vier, die „Löwen“ belegen weiterhin Rang neun.
BSC Sendling München – FC Hertha München 1922
Spektakuläre Aufholjagd wird nicht belohnt
In einer turbulenten Begegnung erwischte die Hertha den besseren Start durch Tore von Kirjen Selvarajah und Tobias Speck. Abdoul Fofana gelang der Anschluss, doch Florian Bachhuber stellte den alten Abstand wieder her. Nach der Pause drehte Abdoul Fofana richtig auf und egalisierte mit zwei weiteren Treffern zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste: Abdiaziz Hassan traf in der 84. Minute zum Sieg. Hertha München springt auf Platz sechs, Sendling bleibt Achter.
SpVgg Thalkirchen – SV Akgüney Spor München
Spitzenreiter entscheidet Topspiel knapp für sich
Im Duell der Verfolger gegen den Tabellenführer reichte ein einziger Treffer für die Entscheidung. In einer intensiven Partie auf Augenhöhe war es Alperen Kuşcu, der in der 28. Minute den goldenen Treffer des Tages markierte. Die SpVgg Thalkirchen verpasst durch die Niederlage den Sprung nach oben und bleibt auf dem dritten Platz, während der SV Akgüney Spor seine Spitzenposition souverän verteidigt.
Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SV Pullach II – FC Bosna i Hercegovina München 1993
Gäste entführen wichtige Punkte im Abstiegskampf
In einer richtungsweisenden Partie für den Tabellenkeller zeigten sich die Gäste hocheffizient. Den Grundstein für den Auswärtserfolg legte Mirza Dzafic bereits in der vierten Spielminute. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Hasudin Kadric auf 2:0, ehe Esmir Ramic in der 75. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Während der FC Bosna i Hercegovina auf dem 13. Tabellenplatz verharrt, rutscht der SV Pullach II nicht ab und bleibt auf Rang zehn.
FC Sportfreunde München – TSV München-Ost
Souveräner Auftritt beim Tabellenschlusslicht
Der Tabellenzweite gab sich beim Schlusslicht keine Blöße. Timo Miklautsch eröffnete in der 20. Minute per Foulelfmeter den Torreigen. Im zweiten Durchgang sorgten Maximilian Kerschbaum, Ben Pollak und Manuel Aldama Hübner für klare Verhältnisse. Trotz eines vergebenen Strafstoßes der Gäste blieb der Sieg ungefährdet. Der TSV München-Ost festigt damit seinen zweiten Tabellenplatz, während die Sportfreunde weiterhin das Tabellenschlusslicht bilden.
TSV Turnerbund München – SV München LaimBlitzdoppelschlag sichert Heimsieg
In einer ereignisarmen ersten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag binnen zwei Minuten für die Entscheidung zugunsten des Turnerbundes. Erst traf Dominik Höfner
zur Führung, nur wenig später erhöhte Tobias Ruzicka
zum Endstand. Durch den Erfolg rückt der TSV Turnerbund auf den siebten Tabellenplatz vor, der SV München Laim verweilt auf Rang zwölf.
Vorbericht: 25. Spieltag
Am kommenden Sonntag könnte bereits die Vorentscheidung fallen. Der SC München empfängt den BSC Sendling, während der Verfolger München-Solln II gegen 1860 München IV unter Zugzwang steht. Besonders im Fokus steht die Partie des FC Bosna i Hercegovina gegen die Sportfreunde – hier zählt für die Hausherren nur ein Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Der Spitzenreiter aus Akgüney Spor möchte zeitgleich gegen Pullach II die Meisterschaft endgültig eintüten. Den Abschluss bildet am Donnerstag das Nachzügler-Duell zwischen Hertha München und Thalkirchen.
Welches Team behält im Saisonfinale die Nerven?