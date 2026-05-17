– Foto: Sascha Hecken
Akgüney Spor fegt Pullach weg – München-Ost bleibt dran
Kreisklasse 4
von Helmut Kampa · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser
Am Sonntag untermauerte der Tabellenführer SV Akgüney Spor München seine Ambitionen mit einem deutlichen Heimsieg gegen den SV Pullach II und steht weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz. Nur knapp dahinter lauert der TSV München-Ost auf dem zweiten Tabellenplatz, der sich auf eigenem Platz ebenfalls keine Blöße gab und den TSV Turnerbund München bezwang, welcher dadurch auf den siebten Tabellenplatz abrutscht.
Wer stoppt das Offensivfeuerwerk der Liga?
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer am Sonntag beim Duell zwischen dem SC München und dem BSC Sendling München zu sehen, bei dem die Hausherren die Oberhand behielten und sich auf den vierten Tabellenplatz schoben, während die Gäste auf dem achten Tabellenplatz verharren. Ebenfalls vor heimischer Kulisse überzeugte der FC Bosna i Hercegovina München 1993 mit einem klaren Erfolg gegen den FC Sportfreunde München. Keine Chance hatte am Sonntag zudem der SV München Laim, der sich dem TSV Milbertshofen geschlagen geben musste, wodurch die Gäste den fünften Tabellenplatz festigen.
Frust im Tabellenkeller oder späte Wende?
Im Kampf um wichtige Punkte feierte der TSV München-Solln II am Sonntag einen deutlichen Heimsieg im Derby gegen den TSV 1860 München IV. Abgerundet wird das Geschehen des aktuellen Spieltags erst am kommenden Donnerstag mit der noch ausstehenden Begegnung zwischen dem FC Hertha München 1922, der aktuell den sechsten Tabellenplatz belegt, und der drittplatzierten SpVgg Thalkirchen.
Klarer Auswärtserfolg in Laim
Der TSV Milbertshofen entführte drei Punkte beim SV München Laim. Vor 30 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst durch Omar Cekic und Maximilian Lauter in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Adi Muhadzic für Laim, ehe erneut Omar Cekic per Foulelfmeter und mit einem weiteren Treffer sowie Janos Römgens den Endstand herstellten. Nach dieser Partie belegt der SV München Laim den zwölften Tabellenplatz, während der TSV Milbertshofen weiterhin auf dem fünften Rang zu finden ist.
Verfolger hält Schritt im Aufstiegsrennen
Der TSV München-Ost feierte im Heimspiel gegen den TSV Turnerbund München einen wichtigen Dreier. Vor den Zuschauern brachten Schahin Djamali, Timo Miklautsch und Dawid Klonowski die Gastgeber in Front. Den Gästen gelang durch Dominik Höfner lediglich der Ehrentreffer, ehe Manuel Aldama Hübner den Schlusspunkt setzte. Durch das Resultat festigt der TSV München-Ost den zweiten Tabellenplatz, während der TSV Turnerbund München auf dem siebten Rang gelistet wird.
Deutlicher Heimsieg für den FC Bosna
Eine einseitige Angelegenheit erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bosna i Hercegovina München 1993 und dem FC Sportfreunde München. Die Heimelf sorgte durch die Tore von Enez Mujanovic, Mirza Dzafic mit einem Doppelpack, Adi Merdanovic und Admir Isic für klare Verhältnisse. In der Tabelle rangiert der FC Bosna i Hercegovina München 1993 nach diesem Spieltag auf dem dreizehnten Platz, während der FC Sportfreunde München das Schlusslicht auf Rang vierzehn bleibt.
Spitzenreiter im Torrausch
Der Tabellenführer SV Akgüney Spor München präsentierte sich im Heimspiel gegen die Reserve des SV Pullach II in Torlaune. Die Zuschauer sahen eine dominante Vorstellung der Hausherren. Jeweils mit einem Doppelpack schossen Luca Geiling, Sükrü Kamil Sarac und Deniz Aksoy den deutlichen Erfolg heraus. Durch das Resultat behauptet der SV Akgüney Spor München die Spitzenposition auf Platz eins, wohingegen der SV Pullach II den zehnten Rang einnimmt.
Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
Torspektakel an der Bezirkssportanlage
Der SC München feierte einen torreichen Heimsieg gegen den BSC Sendling München. Die Zuschauer sahen ein packendes Offensivspektakel mit insgesamt zwölf Treffern. Für die Hausherren trafen Moritz Geiger, Marc Engelhardt im Doppelpack, Fabian Eisenschmidt mit einem Dreierpack sowie Jonas Schneider und Simon Ortiz. Auf Seiten der Gäste trugen sich Semir Ljumani, Serzhiu Andronik und Abdoul Fofana mit zwei Treffern in die Torschützenliste ein. Durch diesen Erfolg klettert der SC München auf den vierten Tabellenplatz, während der BSC Sendling München auf Rang acht verweilt.
Sollner Reserve lässt den Löwen keine Chance
Die Zweitvertretung des TSV München-Solln setzte sich im Heimspiel deutlich gegen den TSV 1860 München IV durch. Die Gastgeber zeigten sich vor den Zuschauern treffsicher und verbuchten einen ungefährdeten Zu-Null-Erfolg. Die Tore für die Sollner erzielten Manuel Dressler, Moritz Elsässer mit einem Doppelpack und Nemanja Oljaca. Mit diesem Dreier verbessert sich der TSV München-Solln II auf den elften Tabellenplatz. Der TSV 1860 München IV belegt nach dieser Niederlage den neunten Rang.