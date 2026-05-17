Akgüney Spor fegt Pullach weg – München-Ost bleibt dran Kreisklasse 4 von Helmut Kampa · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Hecken

Am Sonntag untermauerte der Tabellenführer SV Akgüney Spor München seine Ambitionen mit einem deutlichen Heimsieg gegen den SV Pullach II und steht weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz. Nur knapp dahinter lauert der TSV München-Ost auf dem zweiten Tabellenplatz, der sich auf eigenem Platz ebenfalls keine Blöße gab und den TSV Turnerbund München bezwang, welcher dadurch auf den siebten Tabellenplatz abrutscht. Wer stoppt das Offensivfeuerwerk der Liga? Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer am Sonntag beim Duell zwischen dem SC München und dem BSC Sendling München zu sehen, bei dem die Hausherren die Oberhand behielten und sich auf den vierten Tabellenplatz schoben, während die Gäste auf dem achten Tabellenplatz verharren. Ebenfalls vor heimischer Kulisse überzeugte der FC Bosna i Hercegovina München 1993 mit einem klaren Erfolg gegen den FC Sportfreunde München. Keine Chance hatte am Sonntag zudem der SV München Laim, der sich dem TSV Milbertshofen geschlagen geben musste, wodurch die Gäste den fünften Tabellenplatz festigen. Frust im Tabellenkeller oder späte Wende? Im Kampf um wichtige Punkte feierte der TSV München-Solln II am Sonntag einen deutlichen Heimsieg im Derby gegen den TSV 1860 München IV. Abgerundet wird das Geschehen des aktuellen Spieltags erst am kommenden Donnerstag mit der noch ausstehenden Begegnung zwischen dem FC Hertha München 1922, der aktuell den sechsten Tabellenplatz belegt, und der drittplatzierten SpVgg Thalkirchen.

Heute, 14:30 Uhr SV München Laim SV Laim TSV Milbertshofen Milbertshof. 1 5 Abpfiff Klarer Auswärtserfolg in Laim

Der TSV Milbertshofen entführte drei Punkte beim SV München Laim. Vor 30 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst durch Omar Cekic und Maximilian Lauter in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Adi Muhadzic für Laim, ehe erneut Omar Cekic per Foulelfmeter und mit einem weiteren Treffer sowie Janos Römgens den Endstand herstellten. Nach dieser Partie belegt der SV München Laim den zwölften Tabellenplatz, während der TSV Milbertshofen weiterhin auf dem fünften Rang zu finden ist.