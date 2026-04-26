Akgüney Spor behauptet sich gegen SC München im Topspiel

– Foto: Sascha Hecken

Die Relegationsränge bleiben damit hart umkämpft, und jedes Spiel in den kommenden Wochen könnte über Aufstieg, Klassenverbleib oder Abstieg entscheiden.

Im Tabellenkeller wird der Kampf um den Klassenerhalt immer dramatischer. SV München Laim musste eine herbe Niederlage hinnehmen und rutscht damit noch tiefer in die Gefahrenzone, während die Sportfreunde München mit einem überraschenden Auswärtserfolg wichtige Zähler sammeln. FC Bosna i Hercegovina München 1993 konnte trotz engagierter Leistung nicht punkten und steckt weiterhin mit nur 13 Zählern auf dem direkten Abstiegsplatz fest.

Hinter den beiden Top-Teams bleibt es ebenso spannend: TSV München-Ost nutzte seinen Heimvorteil, um sich in der Verfolgerrolle zu festigen. Dahinter lauern weiterhin der SC München und der TSV Milbertshofen, der mit einem klaren Erfolg gegen Pullach II seine Ambitionen untermauerte.

Der 22. Spieltag der Kreisklasse 4 bot alles, was das Herz eines Amateurfußballfans höherschlagen lässt. Tabellenführer SV Akgüney Spor München verteidigte seine Spitzenposition in einem intensiven Duell gegen den SC München und hält damit die Konkurrenz auf Distanz. Die SpVgg Thalkirchen setzte mit einem torreichen Kantersieg ein klares Zeichen, dass sie im Kampf um den direkten Aufstieg nicht locker lässt.

Hertha München setzt sich im Stadtduell durch

Der FC Hertha München 1922 feierte am 22. Spieltag der Kreisklasse einen wichtigen Heimsieg gegen den TSV München-Solln II. Vor 25 Zuschauern setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch und verbesserten sich damit auf den 6. Tabellenplatz. Der TSV München-Solln II bleibt nach der Niederlage auf Rang 12. Die Treffer für Hertha erzielten Tufan Azünlü (36.), Abdiaziz Hassan (69.) und Benjamin Almer (90.). Für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste sorgte Lucas Paintner in der 78. Minute.

Mit diesem Erfolg verschafft sich Hertha München ein kleines Polster im Tabellenmittelfeld, während Solln II weiter im unteren Tabellendrittel feststeckt.

Akgüney Spor dreht turbulente Partie gegen SC München Vor 110 Zuschauern zeigte der SV Akgüney Spor München in der Kreisklasse eine beeindruckende Moral und gewann nach frühem Rückstand gegen den SC München. Der SC München erwischte den besseren Start: Moritz Gerdes traf in der 1. Minute, ehe Jonas Schneider per Foulelfmeter in der 32. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach der Pause leitete Sükrü Kamil Sarac mit einem Doppelpack (56., 81.) die Wende ein. In der Schlussphase sorgte Sükrü Kamil Sarac (88.) für die Führung, bevor Gorra Tambwe Kalunga in der Nachspielzeit (90.+7) den Endstand herstellte. Mit diesem Erfolg übernimmt der SV Akgüney Spor München die Tabellenführung mit 52 Punkten, während der SC München mit 45 Punkten nun auf Rang 4 liegt.

Spektakel im Stadtderby: Sportfreunde feiern knappen Auswärtssieg Im Duell der Kreisklasse lieferten sich der TSV Turnerbund München und der FC Sportfreunde München ein torreiches und spannendes Spiel, das die Gäste knapp für sich entscheiden konnten. Vor 50 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Die Hausherren gingen früh durch Lennart Kübler (9.) in Führung. Die Sportfreunde antworteten prompt mit dem Ausgleich durch Florian Schiller (22.). Per Foulelfmeter stellte Andi Somo Kahlid (28.) auf 2:1 für den Turnerbund, doch noch vor der Pause glich Amar Hodzic (37.) erneut aus. In der zweiten Hälfte nutzten die Sportfreunde ihre Chancen konsequenter: Linus Friedel (73.) traf zur ersten Führung für die Gäste, ehe Amar Hodzic (78.) mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 stellte. Der späte Anschlusstreffer von Dominik Höfner (90.) änderte am Ergebnis nichts mehr. Durch den Sieg verbessert sich der FC Sportfreunde München auf Platz 14, während der TSV Turnerbund München auf Rang 9 bleibt und den Anschluss an das Mittelfeld nicht entscheidend ausbauen konnte.

Milbertshofen feiert deutlichen Heimsieg Der TSV Milbertshofen hat in der Kreisklasse einen souveränen Erfolg gegen den SV Pullach II eingefahren. Vor 25 Zuschauern auf heimischem Platz dominierten die Gastgeber von Beginn an und setzten ein klares Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Tore für Milbertshofen erzielten Maximilian Lauter (19.), Milos Nikolic (35.), Adnan Karim (79.), Remigius Kähler (84.) und Christos Papadopoulos (90.). Dank des Erfolgs klettert der TSV Milbertshofen auf den 5. Tabellenplatz mit nun 43 Punkten. Der SV Pullach II bleibt nach der Niederlage auf Rang 10 mit 24 Punkten. Milbertshofen nutzte seine Chancen konsequent und ließ in der Defensive wenig zu. Pullach II konnte dem Offensivdruck nur phasenweise standhalten und fand offensiv kaum statt. Mit diesem klaren Ergebnis festigt Milbertshofen seine Ambitionen auf die oberen Tabellenränge, während Pullach II weiter in der unteren Tabellenhälfte verharrt.

Thalkirchen feiert Kantersieg in Laim Die SpVgg Thalkirchen hat sich mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg gegen den SV München Laim an der Tabellenspitze der Kreisklasse festgebissen. Vor 50 Zuschauern trafen Jonas Raub (3., 27., 32., 58.), Tobias Knobloch (20., 79.), Finn Friedrich (40.), Fabian Fischer (46., 60.) und Steffen Becker (80.) für die Gäste. Für Laim erzielte Adi Muhadzic in der 36. Minute den Ehrentreffer. Mit diesem Erfolg klettert Thalkirchen auf den 2. Tabellenplatz mit 51 Punkten und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. Der SV München Laim fällt nach der deutlichen Niederlage auf Rang 11 mit 23 Punkten zurück.

TSV München-Ost dreht Rückstand in packender Partie Der TSV München-Ost hat sich in einem intensiven Duell gegen den BSC Sendling München durchgesetzt. Nach einem frühen Doppelschlag der Gäste, die durch Abdoul Fofana (19.) und Mohsen Hessari (25.) in Führung gingen, kämpfte sich der TSV zurück. Noch vor der Pause erzielten Thomas Forster (39.) und Manuel Aldama Hübner (45.+1) den Ausgleich. In der zweiten Hälfte drehte Ben Pollak (76.) das Spiel, ehe erneut Manuel Aldama Hübner (86.) den Endstand herstellte. BSC-Spieler Dion Idoko sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit diesem Sieg klettert der TSV München-Ost auf Tabellenplatz 3. Der BSC Sendling München fällt auf Rang 7 zurück.