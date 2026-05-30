Akgüney feiert Aufstieg - Thalkirchen in der Relegation

Spvgg Thalkirchen hat noch die Chance, über die Relegation in die Kreisliga aufzusteigen. – Foto: Sascha Hecken

Ein echtes Offensivfeuerwerk sahen die 150 Zuschauer an der Bezirkssportanlage – und am Ende gab es kein Halten mehr: Mit diesem fulminanten Kantersieg macht der SV Akgüney Spor den direkten Aufstieg in die Kreisliga perfekt! Die Hausherren begegneten dem Gegner mit enormem Druck und ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Conor Martin eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute, ehe Luca Geiling nur wenig später auf 2:0 erhöhte (15.). Die Sollner Reserve fand defensiv überhaupt keinen Zugriff. Sükrü Kamil Sarac (28.) und erneut Conor Martin (29.) schraubten das Ergebnis per Doppelschlag binnen sechzig Sekunden in die Höhe. Noch vor dem Pausenpfiff legte Domenico De Marco das 5:0 nach (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel machte Fabian Huber das halbe Dutzend voll (46.), und Luca Geiling schnürte in der 52. Minute seinen Doppelpack zum 7:0. Danach schaltete der frischgebackene Kreisligist merklich einen Gang zurück, was den Gästen etwas Raum gab. Besion Berisha (58.) und Moritz Elsässer (66.) betrieben mit ihren Treffern ein wenig Ergebniskosmetik für Solln. Den Schlusspunkt unter eine extrem einseitige Partie setzte schließlich Precieux Dinganga, der in der 70. Minute zum 8:2-Endstand traf und die Aufstiegsparty endgültig einläutete.

Ein echtes Kampfspiel sahen die Zuschauer in diesem packenden Derby. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und schenkten sich keinen Zentimeter Rasen. Manuel Aldama Hübner brachte die Hausherren in der 10. Minute in Führung, doch der SC München schüttelte den frühen Rückschlag schnell ab. Luis Monn besorgte in der 16. Minute den verdienten Ausgleich. Die Partie blieb intensiv: Markus Kristensen verwandelte in der 22. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für München-Ost, doch Jonas Schneider glich noch vor dem Pausenpfiff zum 2:2 aus (40.). Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erwischte der TSV den besseren Start, als Kevin Todorovic zum 3:2 einnetzte (46.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später traf Simon Ortiz zum 3:3-Ausgleich (49.). In der verbleibenden Spielzeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.

Eine zähe und taktisch geprägte Begegnung sahen die lediglich 10 Zuschauer auf dem Platz. Für den FC Bosna stand viel auf dem Spiel, denn nach diesem Remis ist nun klar: Die Mannschaft muss in die Relegation gegen den Abstieg in die A-Klasse. Beide Mannschaften agierten über weite Strecken sehr vorsichtig und neutralisierten sich im Spielaufbau, wodurch Torchancen in der ersten Halbzeit absolute Mangelware blieben. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf. In der 52. Minute broke Mirza Dzafic den Bann und brachte den FC Bosna i Hercegovina mit 1:0 in Führung. Hertha München steckte jedoch nicht auf und investierte in der Schlussphase mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 75. Minute, als Kirjen Selvarajah zum 1:1-Ausgleich traf. In den Schlussminuten riskierten beide Teams nicht mehr das letzte Hemd, sodass es beim Remis blieb, das für Bosna nun den Nachsitzen-Krimi bedeutet.

Ein hart umkämpftes Spiel sahen die 15 Zuschauer bei den Sportfreunden, die allerdings schon länger als Absteiger in die A-Klasse feststehen und ohne Druck aufspielen konnten. Die Rollen waren klar verteilt, doch die Heimelf hielt lange Zeit mutig dagegen. Nach knapp einer halben Stunde war es Hugo Nunes Urban, der die Pullacher Reserve in Führung brachte (28.). Die Sportfreunde versuchten zu antworten, bissen sich an der stabilen Gäste-Abwehr jedoch fest. Nach dem Seitenwechsel spielten die Pullacher ihre spielerische Überlegenheit besser aus. Filip Lazic erhöhte in der 62. Minute auf 0:2, und nur fünf Minuten später sorgte Moritz Wimmer mit dem 0:3 für die Vorentscheidung (67.). Die Hausherren bewiesen trotz des klaren Rückstands Moral und verabschiedeten sich anständig: Muhammet Turhan verkürzte in der 72. Minute auf 1:3, was den verdienten Ehrentreffer markierte. Am Auswärtssieg der Gäste rüttelte das aber nicht mehr.

Ein echtes Geduldsspiel erlebten die 50 Zuschauer an der Turnstraße in der ersten Spielhälfte. Am Ende gab es bei den Gästen riesigen Jubel, denn mit diesem Dreier sichert sich Thalkirchen das Ticket für die Relegation um den Aufstieg! Beide Mannschaften begegneten sich vorerst auf Augenhöhe, wobei Thalkirchen leichte spielerische Vorteile verbuchte, diese aber vor der Pause nicht in Zählbares ummünzen konnte. Der Knoten platzte kurz nach dem Seitenwechsel: Steffen Becker traf in der 49. Minute zur erlösenden Führung für die Gäste. Der Turnerbund geriet nun defensiv ins Schwimmen. Niklas Rothaug nutzte die Unordnung in der Heimmannschaft und erhöhte in der 59. Minute auf 0:2. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, doch ein unglückliches Eigentor von Raphael Heiß in der 76. Minute besiegelte den endgültigen Knockout zum 0:3-Endstand, der Thalkirchen vom Aufstieg träumen lässt.

Ein sehr zerfahrenes und von Zweikämpfen geprägtes Spiel bekamen die 30 Zuschauer in Milbertshofen zu sehen. Die Gäste aus Sendling erwischten den etwas besseren Start und gingen in der 23. Minute durch einen von Semir Ljumani sicher verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Milbertshofen tat sich im Anschluss schwer, gefährliche Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Im zweiten Durchgang erhöhten die Hausherren den Druck und erarbeiteten sich mehr Spielanteile. In der 64. Minute belohnte Dimitrije Cvetkovic die Bemühungen mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. In der hitzigen Schlussphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wodurch es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Ein absolutes Wahnsinnsspiel und ein echtes Offensivspektakel erlebten die 30 Zuschauer in Laim. Die Partie begann ohne jegliches Abtasten: Jannes Presch besorgte bereits in der 1. Minute die Laimer Führung, die Alexander Petö fast postwendend für die Sechziger ausglich (6.). Paul Henning drehte das Spiel in der 19. Minute zugunsten der Gäste, doch Adi Muhadzic antwortete prompt mit dem 2:2 (24.). Nach der Pause ging das muntere Scheibenschießen weiter. Andre Orbegozo Araujo brachte die Löwen erneut in Front (52.), doch Juan Rafael Mejia Sierra glich in der 59. Minute zum 3:3 aus. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Alexander Petö traf zum 3:4 (81.), im direkten Gegenzug markierte Malik Hussein das 4:4 (82.). Das letzte Wort hatte jedoch Andre Orbegozo Araujo, der in der 90. Minute den Last-Minute-Siegtreffer zum 4:5 für die Löwen erzielte. Zu allem Überfluss sah Laims Torschütze Mejia Sierra in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte (95.).