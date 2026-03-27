Akgüls zuversichtlicher Endspurt in Eschelbronn

Die Eschelbronner Hintermannschaft in Aktion. – Foto: Klaus Reischl

Es werden zwar nur zwei Jahre gewesen sein, die Engin Akgül nach dieser Runde beim FC Eschelbronn verbracht haben wird, sie bedeuten ihm aber viel. "Es ist eine ganz tolle Zeit, die mir nach wie vor großen Spaß bereitet", sagt der 57-Jährige. Im Zuge der bevorstehenden Spielgemeinschaft mit dem SV Neidenstein verrät Akgül, "dass die beiden Klubs einen kompletten Neustart mit neuen Trainern wollten und dahingehend hatten wir ein sehr offenes Gespräch."

Als Trainer möchte er gerne weitermachen. "Ich bin offen, es kann wieder was im Sinsheimer Kreis, in Mosbach oder im Unterland sein", sagt der in Gundelsheim wohnende Coach, der sich außerdem, "ein Engagement im leistungsbezogenen Jugendbereich", vorstellen kann. Der B-Lizenzinhaber zieht in Erwägung, "die A-Lizenz-Ausbildung zu machen." Vorher gilt seine volle Konzentration dem FC Eschelbronn, wie er versichert, "ich hänge mich hier bis zum Schluss voll rein, das ist mein persönliches Ziel."

Das Ziel des Klubs ist es möglichst schnell die nötigen Zähler für den Klassenerhalt zu sichern. Nach nur drei Punkten aus den ersten vier Spielen des Jahres 2026 müssen die Eschelbronner die gefährdeten Ränge zumindest im Auge behalten. Es ist gut möglich, dass je Konstellation in der Landesliga, zwei A-Klassen-Klubs direkt absteigen und der Drittletzte in die Relegation muss. In diesem Fall beträgt der Vorsprung zum TSV Dühren lediglich sechs Punkte und in der kommenden Englischen Woche trifft Eschelbronn am Gründonnerstag auf den Sinsheimer Stadtteil-Verein.