Akasha wechselt zu Blau-Weiß 90

Mohamed Akasha und Rani Al Kassem – Foto: Verein

Achter – oder vielleicht schon bald Dritter? Unabhängig vom weiterhin laufenden Regelchaos rund um den Berliner Fußball-Verband setzt Blau-Weiß 90 Berlin ein sportliches Ausrufezeichen und verkündet die ersten Winter-Neuzugänge für die Rückrunde der Berlin-Liga. Nun wird ein weiterer vermeldet.

Der Berlin-Ligist freut sich über einen Neuzugang: Mohamed Akasha (25) wechselt vom Brandenburger Landesliga-Nord Ligisten SV 1920 Zehdenick und verstärkt ab sofort den Kader. Der spielstarke Akteur bringt viel Qualität mit und fügt sich ideal in die sportlichen Planungen für die Zukunft ein. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass sich Akasha für diesen Schritt entscheidet.

Ein besonderer Dank gilt Andreas Elfeldt, der diesen Transfer maßgeblich ermöglicht. In der Winterpause leistet der Sportliche Leiter hinter den Kulissen intensive Arbeit und stellt mehrere personelle Weichen erfolgreich. Sein Engagement erweist sich als entscheidend dafür, dass der Wechsel zustande kommt.