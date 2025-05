Akaegbobi trifft doppelt – Ahlerstedt bietet lange Paroli

Die A-Junioren des VfL Wolfsburg haben sich zum 20. Mal den niedersächsischen Landespokal gesichert. In einem temporeichen und bis zur Schlussphase spannenden Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer mit 5:2 (3:2) gegen den JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen durch. Austragungsort war das August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen.

Für Wolfsburg war es nach dem 3:1-Erfolg im Endspiel 2022 gegen denselben Gegner der zweite Finalsieg binnen drei Jahren gegen Ahlerstedt. Beide Teams werden in der kommenden Saison im DFB-Pokal der A-Junioren vertreten sein. Der JFV Ahlerstedt profitierte dabei von der bereits über die Bundesliga-Teilnahme gesicherten Qualifikation des VfL.

Doch der JFV Ahlerstedt gab sich nicht auf. Nur zwei Minuten später verkürzte Ruwen Albrecht mit einem platzierten Schuss aus halbrechter Position auf 1:3 (32.), ehe Kevin Müller einen zu weit aufgerückten VfL-Keeper Benedikt Börner per Kopf zum 2:3 überwand (39.). Wolfsburgs knapper Vorsprung zur Pause war dem zwischenzeitlich ins Wanken geratenen Defensivverbund geschuldet. „Das 1:3 kam zum ungünstigen Zeitpunkt. Wir waren plötzlich unsicher“, erklärte VfL-Coach Bauer.

Die Wolfsburger legten im ersten Durchgang einen furiosen Start hin. Jonathan Akaegbobi per Kopf (10.) und Nilas Yacobi nach starker Vorarbeit von Jan Bürger (19.) trafen früh zur 2:0-Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Akaegbobi nach einem weiteren Angriff über die rechte Seite auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Spiel zunächst. Wolfsburg verteidigte konzentrierter, Ahlerstedt blieb bemüht, kam aber nur noch selten zu Abschlüssen. In der 79. Minute sorgte Trevor Benedict mit einem Kopfballtreffer nach Vorarbeit von Akaegbobi für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Offensivspieler war es auch, der in der Schlussminute per Foulelfmeter den 5:2-Endstand herstellte.

Trotz der Niederlage zog JFV-Trainer Olaf Lakämper ein positives Fazit: „Wir haben ein großartiges Spiel gemacht, obwohl mehr möglich gewesen wäre.“ Auch Bauer zeigte sich vom Gegner beeindruckt: „Sie haben uns defensiv oft gefordert.“

Spielstatistik:

JFV Ahlerstedt/O/B/H/H: Laurin Peschlow – Ben Brugner, Tjade Motzkus, Lasse Schumacher – Jason Marahrens, Jonas Lüdemann – Laurens Otten, Kevin Müller – Noah Kirsch, Ruwen Albrecht, Lenn Pauly.

Eingewechselt: 32. Wilkens und Starre, 63. Kirsch und Borstelmann, 77. Pauly, 84. Kaiser.

Trainer: Olaf Lakämper.

VfL Wolfsburg: Benedikt Börner – Jan Bürger, Till Neininger, Amar Ibrisimovic, Elia Dittrich – Leonard Köhler, Marko Mandity – Jonathan Akaegbobi, Darwin Soylu, Bruno Katz – Nilas Yacobi.

Eingewechselt: 46. Benedict und Hensel, 68. Simic, 82. Aslanidis.

Trainer: Daniel Bauer.

Tore:

0:1 Akaegbobi (10.),

0:2 Yacobi (19.),

0:3 Akaegbobi (30.),

1:3 Albrecht (32.),

2:3 Müller (39.),

2:4 Benedict (79.),

2:5 Benedict (90., Foulelfmeter).

Gelbe Karten: Wilkens (53.) – Ibrisimovic (38.)

Schiedsrichter: Nils Haak (SV Puma Göttingen)

Assistenten: Niklas Schumann (TSV Kirchdorf), Torben Kunze (RW Stadthagen)